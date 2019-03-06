Німеччина відкликає свого посла з Венесуели: названа причина

Європейська підтримка Хуана Гуайдо залишається непохитною.

У Берліні вважають роботу посла ФРН у Венесуелі дуже професійної і обурені тим, що він оголошений персоною нон грата, тому його вирішили відкликати.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

“Ми взяли до уваги рішення оголосити посла Даніеля Кринера персоною нон грата. Ми вирішили відкликати нашого посла додому для консультацій”, – йдеться в заяві.

У німецькому МЗС назвали рішення Венесуели “незрозумілим” і не знімають напругу, а навпаки загострює ситуацію.

Маас підкреслив при цьому, що європейська підтримка Хуана Гуайдо залишається непохитною.