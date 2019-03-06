Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Франції батьків штрафують за відсутність щеплень

06.03.2019

Во Франции родителей штрафуют за отсутствие прививок

У Франції батьків, які відмовляються робити щеплення дітям можуть оштрафувати і навіть позбавити батьківських прав.

Так, мешканка Франції прострочила час вакцинації і отримала так зване “попередження” у вигляді документа, в якому говориться, що через відсутність щеплень можна отримати штраф у розмірі 1500 євро.

В найгіршому випадку, штраф буде становити 30 000 євро і підкріплюватися арештом терміном на два роки.

Але і це не все. Якщо батьки будуть ігнорувати всі попередження, то їх можуть позбавити батьківських прав.

Потрібно зазначити, що на виконання щеплень сім’ям дається рівно три місяці.

Залишається тільки сподіватися, що подібні заходи будуть коли-небудь прийняті і в Україні.

Читайте також:   Президент Молдови відсторонений від посади
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *