У Франції батьків штрафують за відсутність щеплень

У Франції батьків, які відмовляються робити щеплення дітям можуть оштрафувати і навіть позбавити батьківських прав.

Так, мешканка Франції прострочила час вакцинації і отримала так зване “попередження” у вигляді документа, в якому говориться, що через відсутність щеплень можна отримати штраф у розмірі 1500 євро.

В найгіршому випадку, штраф буде становити 30 000 євро і підкріплюватися арештом терміном на два роки.

Але і це не все. Якщо батьки будуть ігнорувати всі попередження, то їх можуть позбавити батьківських прав.

Потрібно зазначити, що на виконання щеплень сім’ям дається рівно три місяці.

Залишається тільки сподіватися, що подібні заходи будуть коли-небудь прийняті і в Україні.