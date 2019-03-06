У частині банкоматів у Польщі з’явилося меню українською мовою

Мережа банкоматів Euronet в Польщі ввела меню українською мовою. Крім цього, в банкоматах є меню польською, англійською і німецькою мовами.

Нова функція доступна у всіх банкоматах і платоматах мережі Euronet в Польщі.

Раніше обслуговування банкоматів було тільки польською, англійською і німецькою мовами.

Euronet вирішив зробити такий крок у зв’язку з все більшою кількістю громадян України, які з різних причин приїжджають до Польщі.

Українські працівники – бажана група клієнтів для польських фінансових установ. Все більше банків пропонують послуги українською мовою.

“Українська мова в платоматах і банкоматах – це зручність для все більшої української громади в Польщі. Ми хочемо дати можливість українським громадянам, які живуть і працюють у Польщі, зручно і без проблем користуватися нашими мережевими комплексами”, – зазначив Роберт Мидура, представник Euronet в Польщі.

У Польщі майже 8 тис. банкоматів і платоматив мережі Euronet. Ці термінали знаходяться, в основному, в торгових центрах, на території бензозаправних станцій, в ресторанах, на вокзалах, аеропортах і у відділеннях банків.

Раніше обслуговування українською мовою впровадили в терміналах придбання квитків на громадський транспорт у Варшаві, Познані, Лудзе, Любліні та Вроцлаві.