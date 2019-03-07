“Не всі зможуть придбати”: українців попередили про стрибок цін на хліб

В Україні зростання цін на хліб продовжиться вже в найближчі місяці відповідний продукт може подорожчати на 2,5%.

“Перша причина – зараз підвищується ціна на зерно в світі. Відповідно, збільшиться і вартість продукту. З іншого боку, знижується вартість гривні, це повинно впливати на стабілізацію і здешевлення хліба”, – повідомив генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в блозі OBOZREVATEL.

За його словами, вплинути на вартість цієї продукції може і збільшення соціальних виплат.

Зокрема, в березні підвищуються пенсії на 17%, гряде монетизація субсидій, а також заплановані певні одноразові виплати.

“Це може підштовхнути ціну, якщо в січні ми бачили підвищення менш 1% за нашими даними, у березні ж буде 1,5%, ще 1% в квітні. Далі подивимося по світовим трендам, стабільності гривні, адже ці чинники є ключовими”, – резюмував Дорошенко.