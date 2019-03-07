НАБУ закрило 65 справ про незаконне збагачення

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) почали закривати кримінальні провадження за статтею 368-2 Кримінального кодексу України, а саме про незаконне збагачення.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

“Всупереч моральним переконанням, виконуючи рішення Конституційного Суду, який фактично узаконив незаконне збагачення в Україні, детективи НАБУ почали закривати кримінальні провадження за статтею 368-2 КК України. У числі вже закритих – справи за фактами незаконного збагачення чиновників і суддів, а також мера Одеси”, – йдеться в повідомленні.

У НАБУ нагадали, що Одеський міський голова Геннадій Труханов уже звинувачується у заволодінні 185 млн грн міського бюджету. Триває слухання цієї справи в Малиновському районному суді Одеси.

“Рішення КС про визнання неконституційною ст. 368-2 до цього судового процесу відношення не має, оскільки чиновник звинувачується в корупційному злочині за іншою статтею – ч. 5 ст. 191 КК України”, – відзначили в Нацагенстве і додали, що детективи продовжують розслідування інших фактів можливої протиправної діяльності голови Одеської мерії.

Загалом, рішення Конституційного суду змушує детективів закрити 65 кримінальних проваджень, але тільки тих, які стосуються незаконного збагачення. У той же час інші факти корупційної діяльності в межах виробництв, кваліфіковані за скасованим статтями, будуть розслідувати і надалі.