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“Геїв треба лікувати!” У Держдумі зробили скандальну заяву

07.03.2019

"Геев надо лечить!" В Госдуме сделали скандальное заявление

Голова комітету Держдуми Росії з питань сім’ї, жінок і дітей Тамара Плетньова вважає, що гомосексуалів потрібно лікувати.

Про це вона заявила в ефірі “Першого каналу”, коментуючи своє ставлення до ідеї кримінального переслідування за гомосексуалізм.

“Чайковський теж був геєм, але він це приховував, соромився. За що карати? Лікувати треба”, — зазначила Плетньова.

На її думку, ВІЛ передається виключно статевим шляхом, оскільки “у нас така моральність, що можна де попало і з ким попало, і відповідальності ніхто не несе”.

При цьому Плетньова вважає, що уроки сексуальної освіти у школах не потрібні.

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