Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Росії військовим заборонили користуватися гаджетами

07.03.2019

В России военным запретили пользоваться гаджетами

Військовослужбовцям, призваним на військові збори, заборонили спілкуватися зі ЗМІ

Згідно з документом, військовослужбовцям забороняється розкривати ЗМІ публікувати інформацію про себе і своїх товаришів по службі, включаючи дані, завдяки яким можна визначити відомство, частину або місце несення служби.

Крім цього, в законі прописана заборона на використання військовими гаджетів і соцмереж, з допомогою яких можна поширювати через інтернет аудіо, фотографії, відео і дані про геолокації. При цьому, кнопковими телефонами користуватися дозволяється.

Зазначається, що обмеження не стосуються тих, в чиї обов’язки входить спілкування зі ЗМІ та передача інформації.

Повідомляється, що подібні обмеження потрібні, тому що спецслужби “окремих держав, терористичних та екстремістських організацій” нібито демонструють особливий інтерес до російської армії.

Читайте також:   Рахункова палата: грошей на підвищення зарплат і пенсій може не вистачити
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *