У Росії військовим заборонили користуватися гаджетами

Військовослужбовцям, призваним на військові збори, заборонили спілкуватися зі ЗМІ

Згідно з документом, військовослужбовцям забороняється розкривати ЗМІ публікувати інформацію про себе і своїх товаришів по службі, включаючи дані, завдяки яким можна визначити відомство, частину або місце несення служби.

Крім цього, в законі прописана заборона на використання військовими гаджетів і соцмереж, з допомогою яких можна поширювати через інтернет аудіо, фотографії, відео і дані про геолокації. При цьому, кнопковими телефонами користуватися дозволяється.

Зазначається, що обмеження не стосуються тих, в чиї обов’язки входить спілкування зі ЗМІ та передача інформації.

Повідомляється, що подібні обмеження потрібні, тому що спецслужби “окремих держав, терористичних та екстремістських організацій” нібито демонструють особливий інтерес до російської армії.