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Курс долара поставив антирекорд за 7 місяців

07.03.2019

Курс доллара поставил антирекорд за 7 месяцев

Антирекорд за сім місяців: в Україні помітно подешевшав долар.

Національний банк України (НБУ) в четвер, 7 березня, встановив такий офіційний курс долара США до гривні:

06.03
07.03
Зміна

1 долар США
26,76 грн
26,48 грн
– 0,28 грн

Таким чином, у порівнянні зі значеннями 6 березня, курс долара знизився на 28 копійок після падіння на сім. Долар опускається все нижче психологічної позначки в 27 гривень. За тиждень – з 28 лютого – “зелений” втратив в ціні 33 копійки. Так низько долар не падав з кінця липня 2018 року.

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