Курс долара поставив антирекорд за 7 місяців

Антирекорд за сім місяців: в Україні помітно подешевшав долар.

Національний банк України (НБУ) в четвер, 7 березня, встановив такий офіційний курс долара США до гривні:

06.03

07.03

Зміна

1 долар США

26,76 грн

26,48 грн

– 0,28 грн

Таким чином, у порівнянні зі значеннями 6 березня, курс долара знизився на 28 копійок після падіння на сім. Долар опускається все нижче психологічної позначки в 27 гривень. За тиждень – з 28 лютого – “зелений” втратив в ціні 33 копійки. Так низько долар не падав з кінця липня 2018 року.