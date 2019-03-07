У Гройсмана набрали боргів ще на 5,7 млрд грн

Міністерство фінансів України збільшив держборг на 5,69 млрд грн. шляхом продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на аукціоні 5 березня. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

З них 1,737 млрд грн. отримані за рахунок продажу ОВДП з терміном обігу 98 днів під 19,5% річних, а 142,335 млн грн. – під 19% річних на 182 дні і 949,311 млн грн. під 19% річних на 217 днів.

Ще 1,765 млрд грн. Мінфін взяв у борг під 18,5% річних на 273 дні, а 204,846 млн грн. – на 532 дня під 18,7% річних і 679,327 млн грн. на 686 днів під 18% річних.

Крім того, 2,521 млн грн. взяті під 17,25%, на 1036 днів. Кошти у валюті на 7,876 млн дол. залучені на 342 дні під 7,25% річних. Обсяг продажу у гривневому еквіваленті на 20,2% вище показника тижневої давності, тоді як ставки прибутковості залишилися колишніми.

Так, продажу гривневих облігацій з термінами обігу 3 місяці і 2 роки збільшилися в 2,7 рази, 7 місяців і 9 місяців – відбулася після того, як тиждень тому попит на них був відсутній. Крива прибутковості залишилася незмінною: у гривні – від 19,5% в 3-4-міс. до 18,5% за 9-міс., 18% – з 2-річним і 17,25% по 3-річним, у дол. – 7,25% річних паперів.