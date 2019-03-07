Назріває новий боргова бум, і Приватбанк вирішив на ньому заробити

Приватбанк почне активніше працювати на борговому ринку. Отримана днями ліцензія з андеррайтингу відкриє йому можливості з організації випусків облігацій для бізнесу і муніципалітетів. Правда, поки в банку не називають конкретних клієнтів.

«Списку проектів на 2019 року ще немає, але опрацювання вже йдуть. Ринок відроджується, ми бачимо в ньому великі перспективи», — зазначив UBR.ua прес-секретар Приватбанку Олег Серга.

Колеги підтверджують новий тренд, і активізацію в сегменті корпоративних запозичень.

«Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в 2018 році було зареєстровано емісій облігацій більш ніж на 10 млрд. грн. Це найбільший обсяг за останні два роки», — розповів UBR.ua начальник управління забезпечення інвестиційної діяльності департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Укргазбанку Олександр Король.

І відзначив зростаючий зростання інтересу до позик з боку муніципальної влади.

«Муніципалітети повертаються на ринок облігаційних позик. У 2018 році були зареєстровані емісії Львова та Івано-Франківська, які завдяки своїм андеррайтерам успішно провели розміщення і залучили до місцевих бюджетів 440 млн. грн. і 300 млн. грн., відповідно», — зазначив Король.

Корпоративні облігації завжди були більш цікавим інструментом, ніж класичні кредити. Вони дешевші на кілька відсотків і більш тривалі (до 3-5 років). Головним їх недоліком довгий час вважалася надмірно зарегульована процедура, однак в 2018 році НКЦПФР спростила її.

Зараз ключовим стримуючим фактором називають високу облікову ставку Нацбанку (18% річних), за якою емітентам корпоративних і муніципальних облігацій доводиться тримати велику прибутковість. Однак фінансисти не перестають сподівається на її зниження.

«Значне збільшення обсягів емісії облігацій як корпоративних, так і муніципальних може наступити після зниження облікової ставки НБУ та ставок за ОВДП до значно більш низьких рівнів. Ну і, звичайно, за відсутності стресових ситуацій в економіці», — спрогнозував Король.