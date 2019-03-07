Розкрадання в оборонці: ГПУ повідомила про підозру керівника держкомпанії

Керівника “Оптимумспецдеталь” Андрія Рогозу підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму 26,6 млн гривень.

Генеральна прокуратура оголосила керівника держкомпанії “Оптимумспецдеталь” Андрію Рогозою підозра в ухиленні від сплати податків на суму 26,6 млн гривень за постачання деталей для підприємств держконцерну “Укроборонпром”.

“Справа ГПУ про кримінальної діяльності “Оптимумспецдеталь” при поставці товарів “Оборонпрому” вийшла у фінал. Після отримання остаточного акту податкової перевірки керівнику фірми було оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 26,6 млн гривень. Після експертизи листування Рогози стануть можливими і підозри іншим фігурантам виробництва”, – написав генпрокурор.

За словами генпрокурора, Рогозою та двох його співучасників – працівникам СБУ ще в 2018 було пред’явлено звинувачення в шахрайстві, яке зараз по суті розглядається в Печерському суді.