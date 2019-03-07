Єфімов дочекався відповіді від Ахметова

Структури Ріната Ахметова безповоротно вирішили забрати у «Донбасенерго» Максима Єфімова преференції на продаж електроенергії

ДТЕК і «Донбасенерго» відкрито вийшли на стежку війни. В останніх числах лютого ТОВ «ДТЕК Східенерго» подало в Господарський суд Києва позов з вимогою зобов’язати ДП «Енергоринок» виконати одне з рішень вищого керівного органу енергетиків – Ради оптового ринку електроенергетики (Ради ОРЕ).

Йдеться про рішення від 27 грудня 2018 р.. Їм Рада ОРЕ позбавив одного з найбільших виробників електроенергії в країні – ПАТ «Донбасенерго» – преференцій перед іншими учасниками ринку.

Зазначеного переваги «Донбасенерго» здобуло ще в 2016 р., пролобіювавши через Міністерство енергетики та вугільної промисловості зміни до обґрунтування так званого «мінімально допустимого складу обладнання Слов’янської ТЕС», що входить до складу цього ПАТ. Так, якщо раніше мінімальна навантаження на цю станцію становила 300 МВт, то після коректив відомства Ігоря Насалика вона зросла майже в 2 рази – до 560 МВт.

В основі цього рішення Міненерговугілля лежав технічний звіт ДП «ДонОРГРЭС», в якому йшлося про те, що енергоблоку Слов’янської ТЕС необхідно працювати в двухкорпусной режимі, подразумевающем вищезгадану мінімальне навантаження 560 МВт. «Подальша робота енергоблока Слов’янської ТЕС в однокорпусному режимі суперечить нормативно-технічним документам, які регламентують вимоги до експлуатації енергетичного обладнання», – говорилося у висновку «ДонОРГРЭС».

Компанії теплової генерації борються за споживача на основі цінових заявок: чим дешевше запропонований ними тариф, тим вище вони стоять у списку підприємств, що допускаються ДП «Енергоринок» до продажу власної електроенергії споживачам. Правила, яких в 2016-му домоглося «Донбасенерго», фактично переносив цю компанію з конкурентного середовища в число «обраних» – яку б «Донбасенерго» не встановило ціну на свій кіловат-година, «Енергоринок» просто не міг відмовитися купити в обсязі меншому, ніж виробляє Слов’янська ТЕС в стані навантаження вищезгаданої потужністю 560 МВт.

Якогось морального дискомфорту перед іншими компаніями теплової генерації в «Донбасенерго» з цього приводу не відчували. Пролоббированную преференцію там неофіційно пояснювали тим, що компанія сильніше за інших постраждала від розв’язаній Росією проти України війни на Донбасі. Мова про те, що в результаті бойових дій «Донбасенерго» втратило контроль над одним з головних своїх активів – Старобешівської ТЕС, після чого в її розпорядженні залишилася тільки одна Слов’янська ТЕС.

На момент прийняття рішення про підвищення планки мінімального навантаження на потужності «Донбасенерго», остання, як вважалося, все ще опосередковано займався оточенням Олександра Януковича – втікача старшого сина екс-президента України. З-за цієї зв’язку в зростання обсягів виробництва і продажів електроенергії, якого домоглася енергокомпанія, не дуже вірилося. Практика підтвердила ці побоювання: перше рішення про підвищення «мінімально допустимого складу обладнання Слов’янської ТЕС» не вступало в силу з-за відмови погодити його з боку Антимонопольного комітету України.

На фото – Рінат Ахметов

При Єфімова шанси «Донбасенерго» захистити гарантовані високі продажі власної електроенергії різко підвищувалися.

Але в грудні минулого року на Раді ОРЕ було прийнято рішення про скасування «мінімально допустимого складу обладнання Слов’янської ТЕС». Таким чином, «Донбасенерго» виявилася відкинута на позиції трирічної давності, коли їй доводилося в жорсткій конкуренції відвойовувати місце під сонцем.

У Максима Єфімова миритися з цим, ясна річ, не захотіли: вже 8 січня Господарський суд Києва в якості забезпечувального заходу призупинив грудневе рішення Ради ОРЕ. Такий поворот розлютив його конкурентів, і насамперед, групу ДТЕК Ріната Ахметова.

Спочатку входить до її складу ТОВ «ДТЕК Східенерго» подало апеляцію на ухвалу суду про зупинення рішення Ради ОРЕ. А в кінці лютого стало відомо про те, що компанія Ахметова подала в Господарський суд Києва зустрічний позов з вимогою зобов’язати ДП «Енергоринок» виконати рішення Ради ОРЕ про позбавлення «Донбасенерго» преференцій.