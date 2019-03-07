Високого львівського чиновника підозрюють в отриманні хабарів

Головного фінансиста Львівської мерії запідозрили у хабарництві – чиновника затримали на місці злочину на отримання грошей.

Затримання 42-річного керівника управління фінансового контролю Львівської міськради Олега Дроздова було проведено у центрі міста – між Ратушею і церквою, а передача грошей відбувалася в одному з місцевих закладів харчування.

В кінці робочого дня чиновник отримав вісім тисяч гривень – третину від суми, яку вимагав, повідомили в Генпрокуратурі. За даними правоохоронців, гроші стали “відкатом” від переможця тендеру на ремонт вулиць за узгодження кошторисної документації. Ще тисячу доларів під час затримання знайшли в кишені підозрюваного.

“Чиновник вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі одного відсотка від вартості робіт, які передбачалось провести на території Личаківського району міста Львова”, – розповів Михайло Тесля, співробітник Управління захисту економіки ГУНП у Львівській області.

На роботу у Львівську мерію Дроздов прийшов сім років тому. До цього він працював в обласному контрольно-ревізійному управлінні. Керував фінансами міста з свого кабінету, розташованого в декількох метрах від робочого приміщення міського голови.

На робочому місці чиновника немає, а його затримання в мерії коментують з великою обережністю.

“Якщо у нас буде інформація від переможців тендерів, ми будемо вивчати це питання. Ми проведемо аналіз і фінансовий і юридичний документації, і з цього будемо робити висновки. Виконуючий обов’язки міського голови підписав розпорядження про відсторонення цього керівника від роботи”, – заявила Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту Львівської міськради.