Тимошенко – це головний ворог Порошенко

Експерти вважають, що тільки Тимошенко має достатньо ресурсів і сил, щоб прибрати від влади Порошенко, і саме тому діючий Президент найбільше боїться саме її.

Лише Тимошенко серед всіх конкурентів Порошенко має дослідну і велику команду, а головне – потужну регіональну структуру, за допомогою якої вона може надати реальне протистояння Порошенко і зруйнувати його плани залишитися на 2-й термін. Це добре розуміють на Банковій і саме тому там позначили Тимошенко ворогом №1 для чинного Президента

Минулий тиждень ознаменувався гучним корупційним скандалом за фактом розкрадання коштів у армії, в яких журналісти програми «BIHUS.info» звинуватили Петра Порошенка і його найближче оточення на чолі з його давнім бізнес-партнером Олегом Гладковским, що займає посаду 1-го секретаря РНБО України.

Журналісти знайшли докази того, що учасники корупційної схеми через фіктивні фірми продавали запчастини для потреб армії в 2-3 рази дорожче їх фактичної вартості, після чого потім переводили в готівку фактично вкрадені у концерну «Укроборонпром» гроші через конвертаційні центри. Крім цього, було виявлено, що самі запчастини іноді були неналежної якості, в результаті чого техніка могла ламатися на передовій і, як наслідок, могли гинути наші солдати. Згідно з матеріалами журналістського розслідування, цю схему здійснював безпосередньо син Олега Гладковського разом зі своїми друзями.

Першим з політиків, хто відреагував на цей скандал, стала Юлія Тимошенко. У стінах Верховної Ради вона провела брифінг, на якому Тимошенко звинуватила чинного Президента Петра Порошенка у державній зраді та веденні бізнесу на крові». Тимошенко зажадала від парламенту негайно розпочати процедуру імпічменту Порошенко і почала збір підписів серед депутатів за початок цього процесу. Цю ініціативу Тимошенко також підтримала фракція «Самопоміч», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Єврооптимісти» та інші опозиційні депутати. Таким чином, Тимошенко фактично очолила новий протестний рух проти Порошенка.

Політичний експерт Олексій Захарченко вважає, що саме у відповідь на такі дії Тимошенко Банкова вирішила активно атакувати її, визначивши ворогом №1 для чинного Президента:

«На Банковій добре розуміють, що реально тільки у Тимошенко є сили, ресурси і люди на місцях, які можуть перешкодити Порошенко залишитися на другий термін. Саме тому вони й визначили Тимошенко ворогом №1. Саме тому ми бачимо активізацію звинувачення проти Тимошенко з боку СБУ та активізацію роботи проти неї у ЗМІ, підконтрольних Банковій. Порошенко поставив усім чітке завдання – дискредитувати Тимошенко як його головного опонента. Головною загрозою для Порошенка є досвід протистояння системі і сміливість Тимошенко, яка, на думку штабу Порошенка, не зупиниться ні перед чим, щоб домогтися своєї мети і повалити Порошенка з посади Президента. Інші кандидати, на думку Банкової, представляють набагато меншу загрозу, так як одних симпатій виборців недостатньо для того, щоб перемогти і захистити результати своєї перемоги.

Порошенко переживає за те, що Тимошенко зможе перешкодити йому на місцях здійснювати підкуп і фальсифікації результатів виборів. І його ці побоювання посилює позиція Міністра МВС Арсенія Авакова, який за заявою Тимошенко про звинувачення оточення Порошенко у підкупі виборців порушив кримінальну справу. До речі, Тимошенко і тут виявилася першою з політиків, хто зважився особисто написати заяву і надати розголосу схему підкупу Порошенко. Тому зараз виглядає цілком логічно те, що Порошенко вирішив оголосити війну Тимошенко. Він боїться того, що ближче до виборів значно більшу кількість виборців, ніж зараз, вирішать голосувати за Тимошенко, як за самого реального кандидата, який може усунути чинну владу. Навіть ті, хто не дуже симпатизує Тимошенко, готові голосувати за неї, щоб не допустити Порошенко на 2-й термін. Це і є головний біль чинного президента».