Співробітника Київської митниці затримали при отриманні хабара у 8 тисяч

Правоохоронці затримали при отриманні неправомірної вигоди головного державного інспектора ВМО «Копилів» митного поста Західний Київської митниці ДФС України і посередника.

Чиновник через підконтрольне особа організував протиправну схему вимагання неправомірної грошової винагороди з осіб суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за безперешкодне розмитнення товару.

За вказані послуги чиновник вимагав винагороду у розмірі 8 тисяч гривень.

Митник і посередник затримані в порядку ст. 208 КПК України при отриманні чергового винагороди в розмірі 8 тис грн. Зазначеним особам оголошено про підозру в отриманні неправомірної вигоди, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.