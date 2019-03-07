Шахраї розтягують майно банків-банкрутів

ФГВФО зіткнувся із зростанням кількості випадків незаконного виведення майна банків-банкрутів «чорними» нотаріусами та державними реєстраторами. І хоча більшу частину фіктивних операцій вдалося скасувати, у Фонді побоюються, що в період президентських виборів шахраї можуть активізуватися, а єдиним дієвим методом боротьби з ними є лише екстрене втручання Мін’юсту.

Виводять оптом і в роздріб

З оприлюднених Фондом матеріалів випливає, що тільки в 2017-2019 роках шахраї спробували незаконно вивести з власності банків-банкрутів 121 об’єкт нерухомого майна сумарної балансовою вартістю 4,5 млрд грн. Найчастіше мова йшла про переоформлення заставної власності за рішеннями судів або фіктивними документами.

Без урахування вартості земельної ділянки на Оболоні, в 2017 році у ФГВФО намагалися відвести об’єкти вартістю 97,75 млн грн. У 2018 році втрати від «крадіжки» активів оцінювалися Фондом 665 млн грн. А з початку 2019-го Фонд вже зіткнувся з аферами на 68,25 млн грн.

ФГВФО визначив сім способів «крадіжки» нерухомого майна. Найпоширеніша схема – висновок майна за рішенням суду: це 80 121 випадку «рейдерства». На другому місці – 20 об’єктів – висновок майна за договорами купівлі-продажу. Замикає трійку найпоширеніших схем скасування стягнення іпотечного майна (11 об’єктів нерухомості). На інші схеми доводиться по кілька «вкрадених» об’єктів: шляхом виведення майна банку за договорами іпотеки, дарування, на підставі рішення держреєстратора або незаконного втручання в держреєстри (див. графік).

Фонд наводить приклади постраждалої дюжини банків: банку «Меркурій», Банку, Родовід Банку, банків «Фінанси і Кредит» та «Український фінансовий світ», Інвестбанку, Актабанк, Платинум Банку, Інтеграл-банку, Дельта Банку, Енергобанку, ВТБ Банку.

Оціночна вартість постраждалого майна оцінюється в 1,26 млрд грн. «Втрати для банків досить відчутні, значні. Близько 1 млрд активів можемо не дорахуватися. Основні неполучатели цих грошей – це Фонд і НБУ», – пояснив Костянтин Ворушилін.

У банку «Фінанси та Кредит» двічі намагалися вкрасти землю вартістю 38 млн грн. Мова йде про земельну ділянку в Києві площею 0,1 га. В липні 2017-го держреєстратор на підставі фіктивного договору купівлі-продажу вніс запис про виникнення права власності на цю ділянку у ТОВ «Комплектфонд». А через кілька місяців приватний нотаріус «закріпив» цю ділянку за іншою компанією – «Галфина Бізнес Лтд» (Сейшели), внісши такий запис у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Ревізія правил

Складність швидкого самостійного повернення активів змусила ФГВФО попросити Мін’юст допомогти боротися з «чорними» нотаріусами та сумнівними реєстраторами. «Ми просимо Мін’юст виділити спеціальних людей, щоб більш уважно дивитися на цю ситуацію. Нас хвилює не конкретний окремий випадок, а тенденція, яка набирає обертів. Я боюся, що під час передвиборної кампанії кількість людей, які спробують проводити сумнівні операції, зросте», – говорить Костянтин Ворушилін.

Фонд констатує, що масштаб проблеми ширше, ніж описані випадки по 121 об’єкту. ФГВФО направив в правоохоронні органи сумарно 76 заяв про вчинення кримінальних правопорушень щодо 26 неплатоспроможних банків. Загальна сума збитків за цими заявами перевищує 11 млрд грн. У всіх випадках прийняття незаконних рішень нотаріусами та державними реєстраторами Фонд направив скарги в Мін’юст.

У Мін’юсті не відповіли на запит FinClub.

У ситуації, коли власник раптово втрачає контроль над майном або правами на компанію і її активами, потрапляє не тільки Фонд гарантування, але і звичайні юридичні та фізичні особи. Тому, на думку партнера юридичної компанії «Наказ» Арсенія Салалайко, реакція Міністерства юстиції не повинна обмежуватися «рамковим відповіддю». «Оскільки проблема повторюється неодноразово і системно, необхідно вживати комплекс заходів для її усунення», – зазначає Арсеній Салалайко.

Він вважає, що для комплексного вирішення проблеми слід контролювати професійний досвід і належним чином перевіряти знання реєстраторів. Адже глобальною проблемою в цій сфері є неналежна підготовка реєстраторів і іноді навіть недостатні знання ними нормативно-правових актів України. Наприклад, рішення суду, яке представляється як документ, на підставі якого необхідно провести певну запис, має бути чинним. Для цього реєстратор повинен розуміти, як і де можна перевірити судове рішення, щоб не прийняти в роботу підробку.

До того ж слід максимально розширити доступ та поліпшити якість взаємодії з реєстрами держорганів. Існує велика кількість реєстрів, наприклад, державні реєстри судових рішень, виконавчих виробництв, довіреностей, але працюють вони не ідеально. Як додатковий фактор контролю Арсеній Салалайко пропонує посилити відповідальність реєстратора за проведення незаконних операцій.