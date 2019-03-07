Північна Корея збагачує уран у військових цілях – ЗМІ

Установки продовжують працювати.



У північнокорейському науково-дослідницькому ядерному комплексі в Йонбені продовжується використання установок по збагаченню урану. Про це повідомляють дані Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

“Відомо, що установки по збагаченню урану продовжували нормальну роботу ще перед недавнім самітом лідерів КНДР і США”, – повідомив директор розвідслужби З Хун.

Нагадаємо, на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Ханої в кінці лютого лідер КНДР Кім Чен Ин запропонував демонтувати комплекс в Йонбені в обмін на часткове скасування санкцій. Трамп не прийняв цю пропозицію. Угоду під час саміту так і не було підписано.