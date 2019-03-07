У Парижі мільярдер помер під час операції на інтимному органі

Чоловікові було 65 років.



2 березня в Парижі під час операції по збільшенню статевого члена помер ізраїльський мільярдер Ехуд Арі Ланіадо, який зробив статки на торгівлі дорогоцінними каменями і вважався одним з найбільших експертів з оцінки неограненных алмазів. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

Смерть підтвердила компанія Omega Diamonds, яку він очолював.

Причиною смерті став серцевий напад, що почався після ін’єкції в геніталії.

Медики не змогли реанімувати пацієнта. Йому було 65 років.

Ланіадо, який має громадянство Бельгії, поховають на батьківщині – в Ізраїлі.

Видання пише з посиланням на одного покійного, що мільярдер дуже соромився невеликого зростання. “Він переставав думати про зростання лише на той час, поки бухгалтер на його прохання зачитував інформацію про його банківському рахунку, що відбувалося багато разів на день”, – стверджує він.

У 2015 році Ланіадо продав на аукціоні рідкісний діамант Голубая луна Жозефіни масою 12,03 карата за $48,4 млн. Йому також належав найдорожчий пентхаус у Монако, коштував близько $40 млн.