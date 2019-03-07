Шахрайство і вимагання «Київенерго». Нова серія

Йдуть роки, але в діяльності «Київенерго» нічого не змінюється. Хіба тільки те, що після відлучення столичною владою в 2018 році в ДТЕК Ахметова теплоенергетичної складовою ця організація називалася “ДТЕК Київські електромережі” (“ДТЕК Київські електромережі”), а тепер з’явилися ще якісь “Київські енергетичні послуги”. Від усіх цих перейменувань і від перманентного свавілля пересічного обивателя вже нудить.

Відмінною рисою цієї фірми, як би вона не називалася, є те, що періодично вона починає «кошмарити» споживачів розсилкою попереджень про наявність заборгованості за електроенергію, погрожуючи відключенням і стягненням боргів через суд. Подібне відбувається регулярно з періодичністю в декілька років. Найчастіше борги у одержувачів цих папірців відсутні, а самі ці «попередження» — такі собі «писульки», направляються без дотримання належної в таких випадках процедури, передбаченої чинним законодавством.

Наявності чистої води шахрайство і вимагання, причому в особливо великих розмірах, якщо взяти «масштаби охоплення народонаселення».

Адже, використовуючи якісь розрахункові дані, у фірмі «ДТЕК Київські електромережі» (ДТЕК КЕС) злісно ігнорують як показання лічильника, які щомісяця передаються разом з оплатою за спожиту електроенергію, так і фактичні показники на лічильнику, які регулярно знімає контролер ДТЕК КЕС, звичайно, якщо цей контролер передає у «Київенерго» правильні дані. Але дані спотворюються, очевидно, навмисне з метою отримання незаконного доходу, тобто з боку компанії ДТЕК СЕС та її посадових осіб має місце кримінал в чистому вигляді!

Щоб було зрозуміло, розглянемо абсолютно конкретний приклад.

Насамперед звернемо увагу на зовнішній вигляд і оформлення цього документа, а також спосіб його доставки абоненту, який нібито заборгував ДТЕК КЕС за спожиту енергію без малого 1500 гривень. Нібито. Тому що насправді абонент не заборгував, а, навпаки, навіть переплатив! Але про це далі…

Так от, про документі. Це криво відірваний клаптик паперу, надрукований дрібним шрифтом на комп’ютері, за підписом якогось начальника відділу Лацько Н.М.». Ніякого підпису або хоча б кутового штампа на цьому «документі» виявити не вдалося. Словом, і не документ це зовсім.

Формі та оформлення документа під стати і спосіб доставки його абонентові. Подібні документи слід доставляти або нарочним під розпис, або поштою з повідомленням про вручення. Але повідомлення було навіть не кинуто в поштову скриньку, а просто воткнуто в нього, а тому могло впасти на підлогу і в будь-який момент бути сметенным в сміття при збиранні.

Взагалі, такі «документи» слід ігнорувати. Але спеціально звертаємо на нього увагу з двох причин. По-перше, подібне відбувається вже не перший раз. По-друге, шахрайство і вимагання фірми Ахметова ДТЕК КЕС слід якомога ширше висвітлити в ЗМІ, а головне, звернути на них увагу правоохоронних і контролюючих органів.

А тому переходимо до змісту цієї, пардон, «писульки».

В папері значиться, що відповідно до ч. 2 п. 7.5 Правил роздрібного ринку електроенергії, затверджених постановою НКРЭКУ від 14.03.2018 № 312, абоненту з зазначеним вище особовим рахунком за відповідною адресою протягом 10 днів після одержання повідомлення, а саме з 11.03.2019 року, буде припинено електропостачання, якщо до цього не буде сплачено фіктивний борг, про який мова піде далі. Більш того, фірма ДТЕК КЕС звернеться до суду для стягнення боргу. До того ж для відновлення подачі електроенергії доведеться, крім сплати цього фіктивного боргу, ще й оплатити «роботи з відключення та підключення». Роботи, якщо хто не в курсі, полягають у тому, щоб вимкнути і включити автоматичний вимикач на щитку, але це дрібниці.

Посилання на правила, затверджені НКРЭКУ, є абсолютно необґрунтованою, оскільки, крім цього, є ще, як мінімум, Цивільний кодекс України. Відповідно до норм ЦКУ, претензія повинна бути вручена нарочним під розписку або надіслано поштовим відправленням з повідомленням про вручення. Від дати вручення відводиться місяць на розгляд претензії, її повне або часткове задоволення або відмову у задоволенні з висуненням зустрічних аргументів. Якщо правила НКРЭКУ суперечать нормам ЦКУ, то це проблеми НКРЭКУ і правил, оскільки Цивільний кодекс у будь-якому випадку має більшу юридичну силу, ніж будь-який відомчий норматив.

З даному ж випадку дата вручення невідома, оскільки вона ніяк не зафіксована документально. Тому зазначена дата відключення встановлена неправомірно, з грубим порушенням норм чинного законодавства.

Проте найбільше обурюють зазначені в цій «писульке» (пардон, але по-іншому її назвати неможливо) показання лічильника, з яких слід сума боргу.

Отже, зазначено, що станом на 1 січня 2019 року показання лічильника становили 3582 кВт*год, а борг досяг 1467,64 гривні.

Ця цифра є фіктивною, оскільки не має нічого спільного з реальністю! Звідки вона взята, невідомо! Наявності нахабна приписка, шахрайство з метою під загрозою відключення електроенергії «видавити» з споживача без малого 1500 гривень, тобто до шахрайства додається ще і шантаж з вимаганням!

Станом на січень 2019 року показання лічильника склали 2748 кВт*год, причому навіть не на початок місяця, а на кінець, тобто на початку вони були ще менші, але ці дрібниці уваги звертати вже не будемо.

Таким чином, фірма ДТЕК КЕС, що називається, «зі стелі» приписала зайвих 834 кВт*год. При цьому пораховані вони були чомусь за максимальним тарифом 1,68 грн за 1 кВт*год, хоча абонент протягом багатьох років вкладається в місячну норму 100 кВт*год і розрахунок повинен вестися за мінімальним тарифом 90 копійок за 1 кВт*год, про що далі.

Причому навіть з цими розрахунками у Ахметова «намутили», оскільки 834 кВт*год за 1,68 гривні буде 1401 гривня, а не 1467,64 гривні. Якщо ж вважати правильним тарифом, тобто по 90 копійок за 1 кВт*год, то й зовсім буде 750 гривень так званого боргу.

Але справа в тому, що боргу немає, оскільки, повторимо, показання лічильника в січні 2019 року були більш ніж на 800 кВт*год менше того, що «намалювали» у фірмі ДТЕК КЕС.

Регулярна оплата зазначених 100 кВт*год на місяць та показання лічильника фірмі ДТЕК КЕС добре видно по банківських проведень. Вже одне це повинно було змусити постачальника коригувати свої дані.

Але ж крім того показання регулярно знімають контролери ДТЕК КЕС, навіть якщо не кожен місяць, то досить часто. Правда, абонент не в змозі проконтролювати, які дані контролер подає своїй фірмі або дані, які реально відбиваються у звітності фірми за результатами контролю. Дані контролер записує в якусь свою книгу; статус цього документа, строгість відображення в ньому даних і строгість звітності як такої є більш ніж сумнівними.

Навіть якщо при передачі даних абонентом відбулися якісь технічні помилки, то контроль допоможе їх виправити, звичайно, якщо контроль правильний.

Тому давно пора результати зняття показань лічильника закріплювати двостороннім актом за підписом контролера і абонента у двох примірниках, один з яких повинен залишатися у абонента. Але тоді у фірмі ДТЕК СЕС не зможуть безкарно маніпулювати цифрами з метою отримання незаконного доходу шахрайським шляхом. У будь суд достатньо буде подати копію акту, щоб стало зрозуміло, що зазначені вище борги є фікцією.

Точно так само слід поставити питання з відключенням. Зі сказаного вище випливає, що олігархи, включаючи Ахметова, при співучасті влади протягли в НКРЭКУ абсолютно незаконну, шахрайсько-вымогательскую процедуру в правилах енергопостачання, як мінімум, в частині відключення за борги. З наведеного прикладу випливає, що в якості боргу цілком можуть бути подані будь-які взяті зі стелі приписки з метою змусити заплатити неіснуючі борги, а то ще й незаконно нажитися на відключення-підключення за неіснуючі борги. Якби відключення проводилося тільки за рішенням суду, як це і повинно бути, то, наприклад, в даному випадку достатньо було б побачити, що показання лічильника на 3 березня на 700 кВт*год менше тої фікції, яку фірма ДТЕК КЕС «намалювала» станом на 1 січня. Тут будь-який, навіть самий упереджений суд зобов’язаний буде винести рішення на користь абонента.

Більш того, правоохоронним органам вже давно пора предметно зайнятися фактами маніпуляцій, шахрайства і вимагання з боку ПрАТ ДТЕК КЕС, які набувають масового характеру. І державі в цілому давно пора втрутитися в ситуацію, коли постачальники енергії, газу та комунальних послуг пишуть зі стелі борги. Мало того, що це обман громадян і просто кримінал, але ж держава отримує вкрай спотворену економічну картину, зокрема, за боргами, які штучно завищено, хоча на цій основі розраховуються різного роду макроекономічні показники, а також завищують тарифи.

Повертаючись до описуваного випадку, якщо контролер передає правильні дані, які відображають факт своєчасної оплати в повному обсязі, точніше навіть переплати, то ніякого боргу не існує. Більш того, при зазначеному рівні споживання, суму та періодичності оплати боргів не може бути в принципі.

Тому з боку ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» очевидна, ще раз повторимо, шахрайство і вимагання, тобто кримінально карані діяння.

Практика «надування» штучних боргів стає все більш поширеною, розростаючись, як сніжний ком, що загрожує розвалити залишки економіки і фінансів. Держава, його відповідні органи вже давно повинні були втрутитися і навести порядок, встановивши відповідальність монополістів — постачальників електроенергії, газу та комунальних послуг.

Адже у випадку з колишнім «Київенерго», потім ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», а тепер ще і ТОВ «Київські енергетичні послуги», що одне і те ж, фактів, подібних зазначеним вище, налічується безліч. Громадяни страждають від «намальованих» боргів. У зв’язку з переведенням розрахунків з ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» на ТОВ «Київські енергетичні послуги» кількість таких «боржників» стало різко зростати за безладу і можливого шахрайства.

Минуло без малого сім років, а проблема лише поглиблюється.

У зв’язку з вищевикладеним вимагаємо, щоб контролюючі та правоохоронні органи негайно провели ретельне розслідування зазначеного та подібних фактів і дали їм правову оцінку.