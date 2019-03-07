Хакери з Ірану атакували сотні компаній

Сумарний збиток оцінили у сотні мільйонів доларів.



Понад 200 компаній по всьому світу зазнали за минулі два роки атак групи хакерів, імовірно пов’язаної з урядом Ірану. Про це йдеться в дослідженні корпорації Microsoft.

Відзначається, що жертвами злочинців стали здебільшого нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства, а також займаються міжнародним бізнесом концерни в таких країнах, як Німеччина, Саудівська Аравія, Великобританія, Індія і США.

За даними корпорації Microsoft, сумарний збиток від дій хакерів досяг сотень мільйонів доларів.

За оцінкою фахівців корпорації, що за атаками стоїть хакерське угруповання Holmium, що має зв’язки з урядом Ірану. Крім того, окремі зломи виконувала за дорученням Holmium інша хакерська угруповання – APT33, стверджується в дослідженні.

На думку деяких експертів з безпеки, Тегеран зараз прагне наростити потенціал для кібератак з-за посиленого санкційного тиску на Іран з боку США.