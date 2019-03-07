У ГПУ нарахували 350 млн грн збитків від злочинів в “Укроборонпромі”

Генпрокурор запевняє, що за деякі злочини вже понесли покарання і не “козли відпущення”, а “реальні посадові особи”.

З 2014 року в результаті скоєних злочинів на підприємствах державного концерну “Укроборонпром” збитки склали понад 350 млн гривень.

Відповідну заяву зробив генеральний прокурор Юрій Луценко під час засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 6 березня.

Як розповів генпрокурор, за цей період до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено близько 480 відповідних кримінальних правопорушень.

“Встановлено збитків на загальну суму понад 350 млн гривень, з яких підтверджено ревізіями і експертизами на суму понад 65 млн гривень, – сказав Луценко. – В результаті повідомлено про підозру 112 осіб, з яких 6 – директорів оборонних підприємств, один – колишній генеральний директор і кілька начальників відділів, інженерів і т. д.”, – сказав генпрокурор.

За його словами, триває кримінальне провадження за 150 справ, до суду направлено 11 виробництв, винесено 86 вироків стосовно 77 осіб.

Луценко запевняє, що мова йде не про покарання дрібних “цапів-відбувайлів”, а про “реальних посадових осіб, що допускають ті або інші правопорушення”.