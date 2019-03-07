У Північній Ірландії в житловому будинку спрацювала бомба

У будинку була підірвана трубна бомба.



У житловому будинку в Крейгавоне (Північна Ірландія) близько 0:50 (2:50 за київським часом) 7 березня вибухнула трубна бомба.

Місцева поліція підтвердила, що в будинку була підірвана трубна бомба. Пошкоджено вхідні двері та коридор.

На місці події в районі Бернсайд в Крейгавоне цей час проходять слідчі дії.

Від вибуху постраждала літня мешканка будинку, якій надають медичну допомогу після шоку.

Нещодавно місцеві ЗМІ повідомляли, що жінка з Крейгавона поскаржилася в поліцію на наркодилера, який підсунув їй замість кокаїну коричневий цукор.

Має зв’язок вибух бомби з скаргою на торговця наркотиками, не повідомляється.