Біля Греції пішла на дно човен з мігрантами: є загиблі

Серед загиблих двоє дітей.



Поблизу грецького острова Самос затонув човен, що перевозив мігрантів. Загинули чоловік і двоє дітей, повідомило Афінське Македонське агентство новин.

Як повідомили в портових служб Самоса, човен затонув у середу ввечері. На момент аварії, за словами мігрантів, у човні перебували 12 осіб. В ході пошуково-рятувальної операції, в якій брав участь катер грецької Берегової охорони, судно агентства Євросоюзу з безпеки кордонів і вертоліт ВМС Греції, вдалося врятувати дев’ять осіб.

Серед загиблих є двоє дітей: вони померли під час перевезення в лікарню. Всіх інших врятованих доставили в лікарню Самоса.