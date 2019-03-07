На межі бідності: росіяни втрачають гроші

Накопичення росіян у лютому 2019 року, за попередніми оцінками Росстату, зменшилися майже на 2,4% порівняно з січнем і склали 32,88 трлн рублів. При цьому обсяг накопичень перевищує рівень грудня минулого року — тоді було накопичено 32,31 трлн рублів.

Як і раніше, росіяни зараз воліють зберігати гроші на банківських вкладах: на їх рахунках у лютому перебувало 21,79 трлн рублів (66,3% від загального обсягу заощаджень).

У той же час частка накопичень в готівкових скоротилася порівняно з січнем на 0,4 процентних пункту — до 18,4% (або до 6 трлн рублів), а частка вкладень в цінні папери зросла до 5 трлн рублів.

Передчуття не підвели

Як відзначали експерти, населення в 2018 році переходило від ощадної моделі поведінки до споживчої. Росіяни робили покупки побутової техніки, електроніки та — інших товарів, витратних по грошах.

Купівлю товарів тривалого користування населення відкладало з гострої фази кризи в 2014-2016 роках, а в минулому році такі закупівлі, нарешті, були зроблені. Причому товари тривалого користування росіяни купували навіть у кредит.

Це було дійсно необхідно, щоб встигнути до розгону інфляції. А її стали побоюватися після того, як стало відомо про те, що ПДВ підвищать з 18% до 20% з 2019 року.

«У 2018 році темпи зростання кредитування фізичних осіб помітно випереджали темпи зростання вкладів», — говорить Анастасія Соснова, аналітик «Фрідом Фінанс».

Крім того, саме в минулому році посилилися побоювання наших громадян щодо погіршення економічної ситуації в країні в 2019 році.

Як видно з публікується зараз статистики, негативні передчуття з приводу інфляції в цьому році не підвели росіян.

У середу глава Мінекономрозвитку Росії Максим Орєшкін під час виступу в Держдумі уточнив прогноз по інфляції в 2019 році, пов’язавши його із зростанням економіки. За його словами, відомство зберіг прогноз по зростанню ВВП на 1,3%. Інфляція при цьому складе 4,3%.

«Прискорення інфляції і уповільнення економічного зростання буде носити тимчасовий характер … якщо говорити про рік в цілому, ми як і раніше очікуємо зростання ВВП на рівні 1,3%, інфляція становитиме 4,3%», — зауважив Орєшкін.

Рубль при цьому, за того ж прогнозом Мінекономрозвитку, буде слабшати.

Орєшкін знизив прогноз щодо курсу рубля в 2019 році з 63,9 до 66,4 руб. за дол. «Оцінку курсу ми трохи робимо слабкіше щодо попереднього прогнозу, очікуємо до долара на рівні 66 руб. в середньому за рік»,— сказав міністр.

Він пов’язав це з санкційних тиском, уточнивши, що погіршення прогнозу «багато в чому пов’язане, скоріше, із змінами в парі євро-долар, ніж з якимись внутрішніми факторами».

«Санкційна історія, яка відносно минулого прогнозу посилилася, не дозволяє сподіватися на якесь різке зміцнення рубля з поточних рівнів», — сказав Орєшкін.

Зберігати нічого, але хочеться витрачати

У найближчі роки наші співвітчизники змушені будуть повернутися до ощадної моделі поведінки, вважає керуючий партнер експертної групи Veta Ілля Жарський. На це буде впливати ряд факторів: зниження рівня доходів населення, відмова з боку уряду від низки пільг та субсидій, зміна оподаткування.

«У січні приплив заощаджень у росіян міг бути пов’язаний з тим, що люди розміщували отримані річні додаткові виплати (премії, бонуси, компенсації за невикористану відпустку та інше). У лютому ж було виплачено нараховані січневі доходи, а в січні вони традиційно скромніше, так як в січні менше робочих днів», — пояснює Марк Гойхман, керівник групи аналітиків Центру аналітики і фінансових технологій (ЦАФТ).

Наприклад, номінальна зарплата за короткий робочий січень знизилася на 26% у порівнянні з грудневою, а реальна (з урахуванням інфляції) — на 26,7%, за даними того ж Росстата, уточнює експерт.

Кредити з’їдають заощадження

Січень поточного року був спокійним у зв’язку з шатдауном в США і активним ростом цін на нафту.

Але коли в США і ЄС знову заговорили про обмежувальні заходи стосовно Росії, сталася хвиля відтоку капіталу з банківського сектору.

У зв’язку з цим стався відтік і з банківських вкладів, пояснює Гайдар Гасанов, експерт Міжнародного фінансового центру».

Зниження частки заощаджень слід зіставити з падінням реальних доходів населення. Вони зменшуються вже п’ятий рік безперервно, нагадують експерти.

«Ми повинні також розуміти, що гроші губляться у населення при обслуговуванні кредитів, оскільки щоб підтримувати рівень життя, їм доводиться збільшувати боргове навантаження. Якщо в минулому році витрати на товари і послуги в середньому 77% у доходах росіян, то роком раніше показник дорівнював 75%», — підсумовує Гасанов.