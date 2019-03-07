Стало відомо ім’я людини, який давав Тимошенко хабар 5 мільйонів

Затриманим за підозрою в спробі підкупу кандидата в президенти України Юрія Тимошенко є голова Партії захисників України» Тарас Костанчук.

Нагадаємо, раніше в Києві ДБР та СБУ затримали підозрюваних, які намагалися дати хабар кандидату в президенти України Юрія Тимошенко за відмову балотуватися. Затримали двох осіб, які намагалися вручити Юрію Тимошенко долари США в еквіваленті 5 мільйонів гривень.

Костанчук також є головою організації «Справедливість» і заявляє, що в 2014 році командував підрозділом батальйону «Донбас». Висувався в президенти України, але ЦВК його не зареєструвала.

Фото з місця затримання

В минулому – помічник народного депутата Юрія Кармазіна, потім балотувався до Верховної Ради як самовисуванець. На президентських виборах 2014-го став довіреною особою кандидата від «Опозиційного блоку» Юрія Бойка. У 2015 році був помічником народного депутата Насіння Семенченко на громадських засадах.

У 2016 році Костанчук був одним з технічних кандидатів на скандальних виборах на 205-му окрузі в Чернігові, за яким в парламент потрапив соратник Петра Порошенка Сергій Березенко. У машині самовисуванця Костанчука знайшли списки виборців, кілька сотень тисяч гривень в конвертах, агітаційну продукцію кандидата від БПП Сергія Березенко і зброю. Раніше входив до політради партії Валентина Наливайченка «Справедливість». Також Костанчука звинувачували у рейдерстві. У 2018 році в Києві розмістив на білбордах велику кількість своєї агітації.

«Ми ні за що не повіримо, що вам вдалося вийти з дому у справах в Києві і не зустріти на своєму шляху Тараса Костанчука. Це – людина з шаленим кількістю столичних сітілайтів і білбордів», – повідомляв проект «Вибори» видання «Українська правда».