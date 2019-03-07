На Шрі-Ланці викликала ажіотаж вакансія ката

Шукають “людини з потужною силою духа”.



Шрі-ланкійські власті оголосили конкурс на посаду ката: вже відгукнулися 102 здобувача, серед яких опинився і громадянин США.

У 2018 році місцевий президент Майтрипала Сирисена заявив, що після багаторічної перерви з стратами в країні знову відновлять практику повішення для замішаних у наркобізнесі. Як пише агентство, це вплив Філіппін”, де влада проводять жорстку політику проти наркоторгівлі.

Американському громадянину доведеться шукати іншу роботу: його резюме відхилили, так як іноземці не можуть претендувати на посаду ката.

Незаконний обіг наркотиків є серйозним злочином в Шрі-Ланці, хоча ніхто не був страчений за який-небудь злочин в країні з 1976 року, коли всі смертні вироки були замінені на довічне ув’язнення.

“Останній кат Шрі-Ланки відмовився від роботи у 2014 році: йому не довелося нікого стратити, так як, побачивши шибеницю, він послався на стрес і звільнився. Ще один найнятий в минулому році так і не прийшов на роботу”, – відзначили в Reuters.