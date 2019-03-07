У Варшаві вирішили побудувати найглибший басейн у світі

Глибина становитиме 45 метрів.
Під Варшавою, в Мщонуве, побудують найглибший басейн у світі.
Басейн буде доступний для відвідувачів вже восени цього року. Його побудують в 50 км від Варшави у місті Мщонуве.
Автором проекту є компанія-творець понад популярних тунелів FlySpot, які імітують стрибок з парашутом в аеродинамічній трубі.
Глибина нового басейну становитиме 45 метрів, що на 5 метрів глибше світового рекорду. DeepSpot буде доступний для всіх бажаючих, в нього зможуть занурюватися як професійні дайвери, так і любителі.
Щоб наповнити новий басейн, знадобиться 8 тис. кубометрів води.