Названий відсоток українців серед одержувачів громадянства в ЄС

Україна займає середню частину рейтингу.



Загальна кількість осіб, які в 2017 році отримали громадянство країн ЄС, досягло 825 тисяч, що менше показників 2016 року (995 тис.) та 2015 року (841 тис.). При цьому, на кожну тисячу нових громадян ЄС припадає, в середньому, 19 українців.

За кількістю осіб, які стали європейцями в 2017 році, Україна займає середню частину рейтингу, безумовне лідерство в якому утримують Марокко, Албанія та Індія з середніми показниками, відповідно, 67.9, 58.9 і 31.6 на 1000 осіб, які отримали громадянство.

Для тих громадян України, які отримали європейське громадянство, найбільша кількість посвідчень в 2017 році видала Німеччина (17%), Італія (14,2%) і Румунія (13,1%).

При цьому відразу в декількох європейських країнах українці виявилися найчисленнішою етнічною категорією, яка отримала громадянство. Зокрема, це стосується Болгарії (22,3%), Чехії (34,5%), Польщі (56,6%) та Словаччині (20%).