Кланова боротьба в кавказькому стилі

У маленькій, але багатонаціональної Карачаєво-Черкеської республіці, проживає менше 500 тис. осіб, на які припадає 5-7 ключових кланів, які ведуть між собою постійну боротьбу за сфери впливу.

Не так давно з СІЗО екс-сенатора від КЧР В’ячеслава Дерева. Зараз знаходиться в слідчому ізоляторі його наступник Рауф Арашуков. Видання «Співрозмовник» розбиралася в хроніці поширення криміналу і корупції в регіоні.

З початку 2000-х в КЧР сталося з два десятки резонансних замовних вбивств. Втім, якщо додати до цієї статистики злочини, які були замасковані під «битовуху», їх число збільшиться вдвічі.

Жертви і замовники – з політичного кола — від депутатів до сенаторів. Незгода тут виражають за допомогою кулі.

У числі найбільш гучних вбивств – злочин проти молодого політика та громадського активіста Аслана Жукова, який відчув, що замовлено, після того, як опублікував в мережі інформацію, компрометуючу спадкоємця впливової сім’ї Арашуковых. Іншим відомим злочином, причетним до якого також вважають сенатора від КЧР, є вбивство претендує на прем’єрське крісло в регіоні Фраля Шебзухова. Втім, знаючі люди кажуть, що Арашуковпов’язаний з ще, щонайменше, трьома смертями. Мова йде про вбитих Бориса Хапсирокове – екс-бізнес-партнера клану, начальника СІЗО Хасану Джанаеве, який не влаштовував укладених з оточення Арашуковых, і охоронцеві екс-помічника глави адміністрації президента РФ Назире Хапсирокове. Останній не пустив представників родини до босові, що було розцінено як образу.

За словами співрозмовника, який побажав зберегти анонімність, у Рауфа Арашуковає всі шанси вийти з СІЗО, адже у його сім’ї є ціла підбірка компромату, який містить прізвища півсотні держслужбовців і топ-менеджерів.

Клан Арашуковых в КЧР входив у число найвпливовіших. Його могутність базується на капіталі, який вдалося сколотити чолі сім’ї Раулю Арашуковуза час керівництва регіональним «Газпромом». Грунт для нинішніх проблем клану, вважають в КЧР, створив надто амбітний син Арашукова-старшого – Рауф.

Вже в 18 років «принц клану став депутатом, до 30 встиг спробувати себе в ролі міністра і керівника району, 31 опинився в раді федерації як сенатор. У розкішному сімейному готелі «Адиюх пелас» гостями з його подачі не раз ставали зірки і світські левиці, яких сюди доставляли спецрейсами.

В КЧР всі знали, що місцеві силовики знаходяться вод впливом Арашуковых. Коли батька і сина заарештували, ледь не половина «підгодованих» співробітників слідчого комітету росії, прокуратури і МВС подала рапорти про відставку. Залишив крісло і генерал-майор Булатов, мав фото в обнімку з нинішніми обвинуваченими.

Здавалося, що нічого не може затьмарити майбутнє клану Арашуковых, але вже дуже багатьма ворогами обзавівся молодий і гарячий черкес. У списку його опонентів виявилися друг глави Чечні Рамзана Кадирова, а також колишній повпред Хлопонін, екс-голова республіканського МВС і нинішній генерала Росгвардии Казимир Боташев. Не ладнали Арашуковы і з іншим черкеським кланом, на чолі якого стояв бізнесмен і екс-сенатор В’ячеслав Дерев.

Однак, безперечна першість по могутності в республіці належить правлячому клану сім’ї глави КЧР Рашида Темрезова, а також сім’ї сенатора Ахмата Салпагарова, який дружить з Темрезовыми.

На чолі міськсуду стоїть рідний брат керівника республіки Теймураз Темрезов. Втім, федеральному центру це не по душі, тому його готують до переведення в Ставропіллі – безумовно, на не менш гарне місце.

Дядька Темрезова теж при ділі: один керує Цпків, інший – головним стадіоном «Нарт», третій – Технологічною академією, а ще входить в число основних землевласників регіону. У тітки заняття не менш гідне — Лариса Абазалиева очолює республіканський ЦВК.

Сенатор Ахмат Салпагаров протягом шести років керував департаментом капітального будівництва. ЗМІ повідомляють, що з тих пір там є чи не звичай – всі великі підряди та держзамовлення дістаються структурам, підконтрольним його близьким родичам. І байка по КЧР ходить відповідна.