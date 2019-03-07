Як розгромили Єврейський антифашистський комітет

28 листопада 1948 року Сталін підписав секретне рішення бюро Ради міністрів СРСР: «Єврейський антифашистський комітет негайно розпустити, органи друку цього комітету закрити, справи комітету забрати». Наступного дня оперативники МГБ обшукали і опечатали приміщення.

Приклад виписки з протоколу засідання «трійки». Він датується 1937 роком. Після війни «трійок» вже не було, але репресії продовжувалися. Фото з архіву Ігоря Кузнецова

Голова комітету, художній керівник Державного єврейського театру Соломон Міхоелс до того часу був мертвий. Заарештували 17 з 20 членів президії комітету, в тому числі письменників Переца Маркиша, Льва Квітко, Насіння Галкіна і Давида Гофштейна, першу радянську жінку-академіка Ліну Штерн, колишнього начальника Радінформбюро Соломона Лозовського, головлікаря Боткінської лікарні Бориса Шимелиовича, актора Веніаміна Зускина, поета Іцика Фефера.

Всього по справі притягнуто 125 осіб, з яких 23 були розстріляні і шість померли у в’язниці.

Про арешти не повідомлялося. Виглядало це так, ніби відомі люди просто зникли. Олександру Фадєєву та Іллі Эренбургу під час закордонних поїздок доводилося брехати, ніби вони недавно бачили колег у Москві.

Мавр зробив свою справу

Єврейський антифашистський комітет, спочатку в складі 47 осіб, в основному творчої інтелігенції, був заснований 7 квітня 1942 року для створення позитивного образу СРСР в США і Британії і, як сказали б тепер, фандрайзингу.

З поставленим завданням комітет впорався. Були налагоджені контакти, зібрані 33 мільйони доларів пожертвувань. В Америці Єврейська рада з надання допомоги Росії очолив Альберт Ейнштейн.

До 1948 році відносини між СРСР і Заходом безнадійно зіпсувалися, необхідність в існуванні ЕАК відпала, і колишні заслуги активістів їм поставили в провину.

Головною причиною опали комітету нерідко називають лист до Сталіна з ідеєю створити Єврейську автономну область у Криму. Однак між зверненням (лютий 1944 року) і початком репресій минуло майже п’ять років.

Допити з пристрастю і вирок без доказів

Малограмотний слідчий побив письменника Абрама Когана, коли той став правити помилки в протоколі власного допиту: значить, знаєш російську мову, а книжки на ідиші складав?

Як стверджував на суді Іцик Фефер, слідчий Лихачов відверто пояснив йому: «Я скручу вам в’язи, або мені відрубають голову. Якщо ми вас заарештували, то знайдемо і злочин».

Інший слідчий по справі ЕАК, Володимир Комаров, згодом заарештований з-за близькості до потрапила в опалу міністра держбезпеки Абакумову, писав з в’язниці Сталіну: «Особливо я ненавидів і був нещадний з єврейськими націоналістами, в яких бачив найбільш небезпечних і злісних ворогів».

Незважаючи на тортури, літні інтелігенти не підписали зізнання у шпигунстві і тероризмі, тому суд, що почався 8 травня 1952 року, зробили закритим.

На процесі стався нечуваний випадок: голова військової колегії Верховного суду генерал-лейтенант Олександр Чепцов визнав звинувачення недоведеними і звернувся за дозволом в ЦК повернути справу на дослідування.

«Ви хочете нас на коліна поставити перед цими злочинцями. Вирок апробований народом, справою політбюро займалося три рази. Виконуйте рішення!» — відповів секретар ЦК Георгій Маленков.

14 з 15 обвинувачених засудили до розстрілу. Відправили в ГУЛАГ лише академіка Штерн, фізіолога з світовим ім’ям, у 1925 році приїхала в СРСР з Швейцарії будувати соціалізм.

Як з’ясувалося згодом, Фефер довгі роки таємно співпрацював з держбезпекою, але і це його не врятувало.

Сімейну справу?

Йосип Сталін і Лазар Каганович. Фото: Вікіпедія

Чим пояснити поведінку Сталіна?

Впитанным з дитинства побутовим антисемітизмом (його особистий секретар Борис Бажанов, який втік в 1928 році на Захід, стверджував, що патрон вже тоді відпускав у вузькому колі відповідні ремарки)?

Старими рахунками з Троцьким та іншої «ленінською гвардією»?

Думкою, що євреї — ненадійний елемент в разі війни з Америкою?

У наші дні можна почути, що гоніння, пережиті ними в СРСР, стали розплатою за активну участь у встановленні радянської влади і знищення старої Росії. Однак післявоєнний удар припав не по партійно-чекістської верхівці — з тієї розправилися ще в 1930-х роках — а по ні в чому не винної єврейської інтелігенції: вченим, лікарям, письменникам.

Історик Леонід Млечин стверджує, що першопричиною справи ЕАК було погіршення здоров’я Сталіна, точніше, те, що про нього писали західні кореспонденти в Москві. Старого диктатора це сильно дратувало.

Основою для спекуляцій служили його зовнішній вигляд і часті зникнення з публічного простору. Але вождя таке пояснення не влаштовувало. Він був впевнений, що хтось з оточення зливає іноземцям відомості про його медичних проблемах.

МДБ знайшло влаштувало Господаря пояснення: інформація йде через родичів його покійної дружини. В кінці 1947 року заарештували сестру Надії Аллілуєвої Анну, дружину її покійного брата Павла Євгенію, їх дочку Кіру і другого чоловіка Євгенії інженера Миколи Молочникова.

Избиваемый на допитах Молочників згадав, що у дружини була знайома, а у тій дочку, яка вийшла заміж за який працював шофером в американському посольстві Віталія Зайцева.

Цей Зайцев нібито «крутився навколо Кіри» і розпитував її про подробиці життя Сталіна. Заарештований Зайцев незабаром «зізнався», що він американський шпигун.

Отримали потрібні свідчення від Євгенії Аллілуєвої. Вона заявила, що особистим життям Сталіна цікавився її знайомий доктор наук Ісаак Гольдштейн з Інституту економіки Академії наук.

«Мене стали жорстоко і тривало бити гумовим кийком, — показував згодом Гольдштейн. — Змучений денними і нічними допитами, я став оговорювати себе та інших осіб».

Гольдштейн дав свідчення на керівника історичної комісії ЕАК Захара Грінберга і голову комітету Соломона Міхоелса, який нібито «виявляв підвищений інтерес до особистого життя глави радянського уряду, чим цікавилися американські євреї».

Вбивство Міхоелса

Соломон Міхоелс. Фото: wikimedia.org

Коли 27 грудня 1947 року міністр держбезпеки Віктор Абакумов і його перший заступник Сергій Огольцов доповіли про все це Сталіну, той заявив, що ЕАК — «центр антирадянської пропаганди і постачає антирадянську інформацію агентів іноземної розвідки». Тоді ж, за твердженням Огольцова, було отримано усну вказівку влаштувати Михоэлсу автомобільну катастрофу.

Грінберг помер у в’язниці. Міхоелс був убитий в Мінську в ніч на 13 січня 1948 року. Разом з ним ліквідували знайомого Міхоелса, театрознавця і агента МГБ Володимира Голубова, заманившего його на відокремлену дачу — занадто багато знав. Чекісти інсценували їх загибель під колесами вантажівки в нетверезому вигляді.

Всіх учасників вбивства таємно нагородили орденами.

У 1990-х роках журналіст Леонід Млечин знімав в Мінську документальний фільм про вбивство Міхоелса. Керівництво КДБ Білорусі попросив його виступити перед співробітниками. Згодом Млечин дізнався, що в задніх рядах, серед ветеранів, знаходився чоловік, який, сидячи за кермом вантажівки, розчавив Міхоелса.

Як все починалося?

Олександр Фадєєв. Фото: wikipedia.org

Однак справа ЕАК не було ізольованим епізодом, і перші тривожні дзвінки пролунали раніше.

«Державний антисемітизм в Радянському Союзі почався раптово, як не дивно, під час війни проти гітлерівської Німеччини. Здавалося, ця зараза переповзла через лінію фронту і охопила номенклатурні верхи», — писав історик Михайло Восленський.

З 1943 року діяла негласна інструкція не брати євреїв у партійний апарат і на роботу, пов’язану з виїздами за кордон.

У тому ж році Світлана Аллілуєва закохалася в кінодраматурга Олексія Каплера. Сталін відправив його в ГУЛАГ — можливо, зберіг життя з побоювання, щоб дочка не вчинила над собою чого-небудь за прикладом матері.

Коли Світлана вийшла заміж за студента МДІМВ Григорія Морозова, теж євреї, батько махнув рукою, але велів зятю не показуватися йому на очі. Через три роки вона розійшлася з Морозовим, і підручний Сталіна Георгій Маленков сприйняв це як сигнал — негайно розлучив свою дочку з її чоловіком Володимиром Шамбергом. Шамбергу не дали навіть попрощатися з дружиною, а виставили його речі за двері і вручили новий паспорт без запису про шлюб.

Заступник голови Ради Міністрів по машинобудуванню В’ячеслав Малишев записав у щоденнику слова Сталіна, сказані на засіданні президії ЦК 1 грудня 1952 року: «Будь-який єврей — націоналіст, це агент американської розвідки».

Однак до січня 1953 року, коли розгорнувся «справа лікарів», публічно про євреїв поганого не говорили.

Навесні 1949 року заступник завідувача Відділом пропаганди ЦК ВКП (б) Федір Головенченко заявив на зборах партактиву в підмосковному Подольську: «Ось ми говоримо — космополітизм. А що це таке, якщо сказати по-простому, по-робочому? Це означає, що всякі мойши і абрамы захотіли зайняти наші місця!» Надто прямолінійного апаратника вигнали з ЦК і відправили завідувати кафедрою в Московському педінституті.

Офіційно боротьба велася проти «безрідного космополітизму» та «закордонного низькопоклонства».

В червні 1948 року перший секретар Фрунзенського райкому Москви, майбутній міністр культури СРСР Катерина Фурцева скликала нараду директорів і секретарів парткомів наукових установ і влаштувала їм рознос за «слабку постановку ідейно-політичного виховання наукових співробітників». Слово «євреї» не прозвучало жодного разу, але прізвища «політично незрілих» вчених були суцільно Рубінштейн, Ошерович, Шифман, Гурвич.

28 січня 1949 року в «Правді» з’явилася установча стаття «Про одну антипатріотичну групу театральних критиків», в якій перераховувалися суцільно єврейські прізвища і вперше був використаний термін «безрідний космополітизм». Головний редактор Петро Поспєлов згадував, що словосполучення продиктував особисто Сталін.

18 лютого 1949 року в Центральному будинку літераторів відкрилася триденна нарада драматургів і театральних критиків.

«Це контрреволюційна діяльність, збита організована група», — витийствовал з трибуни голова Спілки письменників Олександр Фадєєв.

«Мене викликали в ЦК. Що я міг?» — журився він згодом.

Драматург Анатолій Суворий склав антиамериканську п’єсу «Зелена вулиця», поставлену на сцені Мхату і удостоєну Сталінської премії за 1949 рік. Через кілька місяців вибухнув скандал: з’ясувалося, що текст за нього спартачили «літературні негри» залишилися без шматка хліба «космополітів». «Надію радянської драматургії» виключили з партії і зі Спілки письменників — не стільки за плагіат, скільки за те, що не з тими людьми зв’язався.

Услід за літературою і театром «боротьба з космополітизмом» охопила всі сфери життя. Чимало людей з ентузіазмом приєдналися до цькування — головним чином, в розрахунку зайняти звільнені місця.

Професор історії Сергій Дмитрієв описав у щоденнику, як в березні 1949 року на засіданні вченої ради істфаку МДУ обговорювали заходи по очищенню факультету від космополітів. «Що, на вашу думку, лежить в основі всього цього?» — запитав Дмитрієв одного з колег. «Війна, — переконано відповів той. — Потрібно готувати народ до нової війни. Вона наближається».

4 липня 1950 року голова держбезпеки Абакумов (незабаром його самого заарештують і звинуватять у змові з «єврейськими націоналістами») направив Маленкову доповідну записку про те, що в московській клініці лікувального харчування з 43 наукових працівників 36 євреїв, а в історіях хвороби не заповнюється графа «національність».

У квітні 1951 року з доповіддю Абакумова зняли з посади начальника Вищої офіцерської кавалерійської школи і відправили служити подалі від Москви генерал-лейтенанта Миколи Осликовского. Підстава: Осликовский мав друзів-євреїв, а за посадою відповідав за підготовку коней для приймаючого і командувача парадами на Червоній площі — як би чого не вийшло.

Голова правління Спілки композиторів Тихон Хренніков знаходив в поштовій скриньці підкидні листи: «Тиша-лопух рятує євреїв».

У лютому 1952 року отримав 25 років таборів перший секретар Биробиджанского обкому партії Олександр Бахмутський: він заохочував дослідження єврейської історії, просував викладання та видання книг на ідиші, був присутній у Москві на похоронах Міхоелса і пропонував підвищити статус Єврейської автономної області до республіки.

Знаменитий мікробіолог і лікар, колега Пастера і Мечникова, академік Микола Гамалія, у 90 років вже нічого не боявся, в 1949 році написав Сталіну: «По відношенню до євреїв коїться щось недобре в даний час в нашій країні. Антисемітизм виходить від високих осіб…»

Справа Перлиною

В’ячеслав Молотов, Поліна Жемчужина і їх дочка Світлана. Фото: wikipedia.org

Постраждала і Поліна Жемчужина — дружина впливового міністра закордонних справ СРСР В’ячеслава Молотова. Судячи з усього, подружжя любили один одного.

Очевидно, що переслідування Перлиною Сталін почав не з неї самої, а через чоловіка, від якого, за багатьма ознаками, готувався позбутися.

Для пред’явлення претензій його дружині була задіяна та ж єврейська тема.

27 грудня 1948 року Абакумов і голова Комітету партійного контролю Матвій Шкірятов направили Сталіну записку «Про політично негідну поведінку Перлиною»: «Навколо неї групувалися єврейські націоналісти, і вона була радником та заступником їх».

«Негідну поведінку» виражалося, зокрема, в контактах з Михоэлсом і Фефером, відвідуванні в березні 1945 року московської синагоги і в тому, що після встановлення дипломатичних відносин між СРСР і Ізраїлем вона підійшла на прийом до посла Голд Меїр і поговорила з тієї на ідиші.

Чутки приписували Перлиною фразу: «Тепер у нас є батьківщина», але повірити в це складно.

29 грудня на засіданні політбюро Перлину виключили з партії. Молотов утримався, а потім у покаянному листі Сталіну визнав свою поведінку політично помилковим.

На засіданні Сталін у присутності Молотова зачитав вибиті двох колишніх помічників Перлиною свідчення, що вони нібито займалися з нею груповим сексом.

26 січня 1949 року її заарештували і заслали в Кустанайскую область. Жодних контактів з нею чоловік підтримувати не міг, тільки Берія іноді шепотів йому на вухо: «Поліна жива».

Заодно з Перлиною посадили десять її родичів і колишніх товаришів по службі. Сестра і брат померли у в’язниці.

У 1955 році генеральний секретар компартії Ізраїлю Самуїл Микунис зустрів Молотова в кремлівській лікарні і запитав, чому він не заступився за дружину. «Тому що я повинен був підкорятися партійній дисципліні», — відповів Молотов.

21 січня 1953 року слідчі МГБ в додачу до антирадянській пропаганді та агітації пред’явили Перлиною звинувачення за розстрільною статтею «зрада батьківщині». Приблизно в той же час заступник голови МДБ Рюмін, допитуючи арештованого підполковника держбезпеки Ігоря Маклярского, заявив недавнього колезі: «Перлина — голова єврейських націоналістів у Москві і ізраїльський шпигун».

І її, і Молотова врятувала смерть Сталіна.

Диктатор помер 5 березня. Через чотири дні Молотову виповнилося 63 роки. Берія від імені колег запитав, що він хотів би отримати в подарунок. Молотов відповів: «Поверніть Поліну!»

Подружжя прожило разом ще 17 років, залишаючись твердокамінним сталіністами.

Охоронна грамота

Ядерний гриб наземного вибуху РДС-1 (першої радянської атомної бомби) 29 серпня 1949 року. Фото: wikipedia.org

Єдиною групою радянських євреїв, не порушеної гоніннями, виявилися фізики.

З 1947 року «партійні вчені», які не знайшли собі місця в атомному проекті, розгорнули боротьбу проти «буржуазно-ідеалістичних» теорій відносності і квантової механіки.

Їх оплотом зробився фізичний факультет МГУ. Декан Володимир Кессених прославився заявою, що негоже радянським ученим публікувати свої роботи англійською мовою.

У «рабському преклоніння перед західною наукою» звинувачували Петра Капіцу (який, втім, євреєм не був), Абрама Іоффе, Віталія Гінзбурга, Льва Ландау, Олександра Фрумкіна, Якова Френкеля, Євгенія Ліфшиця та багатьох інших.

4 грудня 1948 року секретаріат ЦК ухвалив готувати Всесоюзна нарада фізиків. Голова оргкомітету заступник міністра вищої освіти Олександр Топчієв роз’яснив завдання: «Наше нарада має бути на рівні сесії ВАСГНІЛ (Засідання Всесоюзної академії сільськогосподарських наук 31 липня — 7 серпня 1948 року, де зазнала наругу «реакційна лженаука» генетика. — Прим. Бі-бі-сі).

Однак нарада спочатку перенесли з кінця січня на березень, а потім взагалі скасували.

У березні 1949 року міністр вищої освіти Сергій Жупанів направив до ЦК список тих, хто викладав у вузах фізику професорів-євреїв, але нікого з них не чіпали.

Виявляється, науковий керівник атомного проекту Ігор Курчатов лапідарно пояснив очолював його Лаврентію Берії: «Якщо теорію відносності та квантову механіку заборонять, то і бомби не буде». Той доповів Сталіну. Такий аргумент виявився дохідливий.

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