У США російську МТС оштрафували на сотні мільйонів доларів

МТС обвинувачується на підставі антикорупційного законодавства.



Російська телекомунікаційна компанія МТС виплатить у США великий штраф, щоб закрити ведеться проти неї справу про корупцію. МТС підписала мирову угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) і міністерством юстиції США про виплату штрафів на загальну суму в 850 млн доларів, повідомила МТС у четвер, 7 березня, в Москві.

У компанії відзначили, що штраф буде виплачений з коштів, які МТС зарезервувала за підсумками третього кварталу 2018 року.

МТС звинувачується в США на підставі антикорупційного законодавства Foreign Corrupt Practices Act, яке дозволяє американським властям розслідувати корупційні дії за межами США.

За даними SEC, МТС у період з 2004 по 2012 рік заплатила багатомільйонні хабарі структурам, пов’язаним з сім’єю колишнього президента Узбекистану Іслама Карімова, для виходу на телекомунікаційний ринок цієї країни. Шахрайська схема дозволила МТС отримати в Узбекистані прибуток у розмірі 2,4 млрд доларів.

Представник SEC Чарльз Кейн звинуватив МТС “кричущі порушення”, від якого постраждали і американські інвестори.Акції російського концерну торгуються на нью-йоркській біржі.