США проти HUAWEI — взаємні звинувачення в шпигунстві або просто бізнес?

Якщо в кінці 2018 в торговельній війні США і Китаю перші виглядали очевидним фаворитом, а Піднебесна швидше огризалася на американські компанії, то на виставці в Барселоні все змінилося. Питання лише в тому, чи вдасться зробити цю атаку результативною.

Новим витком і як мінімум хорошим і сміливим ударом можна вважати виступ Го Піна — виконавчий директор Huawei — на Всесвітньому мобільному конгресі – найбільшій галузевій виставці. У ньому він відповів на звинувачення в шпигунстві, назвавши їх реакцією АНБ (агенство національної безпеки) США на відмову Huawei надати їм доступ до своїх пристроїв і таким чином продовжувати міжнародну стеження і прослуховування їх цікавлять осіб.

У виступі Го Пін кілька разів посилався на скандал навколо колишнього співробітника АНБ Едварда Сноудена, що вибухнула в 2013 році, коли всьому світу були представлені докази міжнародної стеження з боку США, включаючи прослуховування розмов лідерів європейських держав, які порушують цілий ряд міжнародних положень про права.

За його словами сьогоднішні звинувачення в шпигунстві не мають під собою доказів, і продиктовані панікою США щодо унікальності розробок компанії в стільникових мережах 5-го покоління (5G), завдяки яким Huawei активно рухається до того, щоб стати якщо не монополістом, то як мінімум одним з основних постачальників обладнання для розгортання цих мереж. І за логікою директора компанії, раз вони відмовили у доступі до своїх мереж і пристрої АНБ, то США вкрай не вигідно, щоб така незговірлива компанія контролювала мережі мобільного зв’язку і обрубав можливість для подальшого шпигунства.

«Якщо США вдасться не допустити Huawei в мережі 5G по всьому світу, зображуючи компанію в якості загрози безпеці, вони можуть шпигувати за всіма підряд. Крім того, Америка безпосередньо виграє, якщо їй вдасться розчавити компанію, яка заважає її цифрового домінування» – заявив Го Пін.

Дивно, що в цьому заяву не було порушено фінансовий аспект ситуації. З одного боку Huawei не просто так є лідером в обладнанні для мереж 5G, так як інвестувало за кілька років мільярди доларів у розробку і різні дослідження з ними пов’язані. І якщо США і партнери відмовляться допускати китайців до контрактів на створення цих мереж, вкладення не вийде «відбити» так як було заплановано. Ні, в принципі вистачить самого Китаю, Індії та інших країн, які не будуть підкорятися думку США. Але терміни повернення інвестицій збільшаться.

Друга частина цього ж питання полягає в тому, що замість Huawei в США, Австралії та Європі (регіони де підтримали побоювання про шпигунство) встановлювати мережі п’ятого покоління треба буде якийсь інший компанії. А це знову ж таки, контракт не на один мільярд доларів. Так що це теж досить важливі момент, який можна було і варто було висвітлити.

З точки зору захисту репутації своєї компанії і чисто PR складової Го Пін діє досить грамотно. Примітно що заяву зроблено в Європі, а не в США на слуханнях або в ЗМІ. Все прямо за підручником, зокрема за заповітом одного з класиків систем управління Л. Рона Хаббарда для таких ситуацій: «знайдіть безпечне місце і выскажетесь».

Проте вирішує дане виступ проблему в цілому? Немає. Причому йдеться навіть не про висунуті офіційні звинувачення у шпигунстві, але навіть репарационно дана заява хоч і значно краще мовчання і виглядає цікавим відповіддю, суті питання не змінює. Якщо звинувачення будуть підкріплені чимось більшим, ніж абстрактними заявами про «наявні докази» і статті в Блумберг, яку вже спростували всі згадані в ній компанії, то справа закінчиться цілком однозначно.

При всій паранойидальности спецслужб США (втім будь-яких спецслужб) і їх зневаги до прав громадян навіть своїх власних країн, (не кажучи вже про якісь там іноземців), їх логіка щодо Huawei зрозуміла. Якщо китайська компанія, з участю державного капіталу буде контролювати значну частину стільникових мереж та інтернету, де гарантії, що не буде стеження з боку Китаю?

Так що в якості результату атаки Го Піна можна зарахувати привернення уваги міжнародної громадськості, яке може знизити градус свавілля американських силовиків і зробити процес більш неупередженим. Але не більше того.

Тепер залишилося тільки спостерігати за тим, як поведуть себе США, щоб зрозуміти наскільки правий Го Пін. Адже якщо справа дійсно в АНБ і «національних інтересах», то у компанії дійсно проблеми. Той же Ірак і Лівія добре демонструють наскільки права і свободи хвилюють спецслужби і керівництво США, коли справа доходить до фінансів або політики.