Над Балтикою російський винищувач перехопив літак-розвідник США

Інцидент стався в нейтральних водах.



Міністерство оборони РФ 7 березня повідомило, що російський винищувач Су-27 перехопив літак-розвідник США RC-135 над нейтральними водами Балтійського моря.

“Російські засоби контролю повітряного простору виявили повітряну ціль, що наближається до державної кордоні РФ”, – повідомляє прес-служба відомства.

Для перехоплення росіяни підняли в повітря винищувач Су-27 зі складу чергових сил з протиповітряної оборони.

“Екіпаж російського винищувача наблизився на безпечну відстань до повітряного об’єкту, ідентифікувавши його як літак-розвідник США RC-135. Після видалення іноземного літака від державної кордону РФ російський винищувач благополучно повернувся на аеродром базування”, – йдеться в повідомленні.