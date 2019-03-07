Військові Венесуели обшукали і вислали з країни американського журналіста

У нього вилучили паспорт, комп’ютер і всі речі.



З Венесуели вислали американського журналіста, який висвітлював події, пов’язані зі спробою вантажівок з гуманітарною допомогою перетнути кордон з Колумбією.

Вранці в середу, 6 березня, служба військової розвідки Венесуели провела рейд в квартирі американського журналіста Коді Веддла, що працює в Каракасі позаштатним кореспондентом телеканалу ABC News і газети Miami Herald. При цьому у журналіста було вилучено його паспорт, робочий комп’ютер та всі особисті речі.

Після обшуку в квартирі пішов допит на тему висвітлення Веддлом подій в той день, коли вантажівки з гуманітарною допомогою спробували перетнути кордон Колумбії з Венесуелою.

Через кілька годин журналіста відпустили, вимагаючи залишити територію Венесуели. Він був доставлений в аеропорт Симона Болівара в Каракасі, звідки вилетить до США.