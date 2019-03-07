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Китай анонсував нову орбітальну станцію

07.03.2019

Китай анонсировал новую орбитальную станциюНову станцію планують зробити міжнародним.

У Китаї оголосили про “неминуче запуску першої місії для будівництва нової орбітальної космічної станції.

Повідомляється, що астронавти для цієї місії вже підготовлені, а перший модуль скоро перемістять на космодром.

Нова станція буде складатися з трьох модулів і зможе одночасно приймати тільки трьох астронавтів. У Китаї планують завершити будівництво космічної станції до 2022 році.

Очікується, що перший модуль станції запустять важкої ракети Long March-5B, а сама станція стане міжнародною платформою для наукових досліджень.

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