Китай анонсував нову орбітальну станцію

Нову станцію планують зробити міжнародним.



У Китаї оголосили про “неминуче запуску першої місії для будівництва нової орбітальної космічної станції.

Повідомляється, що астронавти для цієї місії вже підготовлені, а перший модуль скоро перемістять на космодром.

Нова станція буде складатися з трьох модулів і зможе одночасно приймати тільки трьох астронавтів. У Китаї планують завершити будівництво космічної станції до 2022 році.

Очікується, що перший модуль станції запустять важкої ракети Long March-5B, а сама станція стане міжнародною платформою для наукових досліджень.