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Літак із зіркою “Аквамена” аварійно сів через займання двигуна

07.03.2019

Самолет со звездой "Аквамена" аварийно сел из-за возгорания двигателяДжейсона Момоа довелося терміново повертатися в аеропорт.

Через займання двигуна Джейсона Момоа довелося терміново повертатися в аеропорт Палм Спрінгс.

Зірка фільму Аквамен написав своєму instagram: «Через півгодини після вильоту з Палм-Спрінгз, двигун вирішив зайнятися. Схоже, що доведеться їхати на машині».

Виявилося, що тривога була помилковою, а актор і його друзі пересіли в інший приватний літак і полетіли по своїх справах. Члени пожежної команди, після того, як розібралися з двигуном, з задоволенням сфотографувалися із зіркою і поділилися фото в Instagram.

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