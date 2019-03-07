Huawei подала до суду на владу США

Компанія оскаржує заборона Білого дому.



Китайська телекомунікаційна компанія Huawei Technologies подала до суду на владу США, заперечуючи заборона Білого дому на використання урядовими установами обладнання компанії з міркувань безпеки.

«Китайський виробник телекомунікаційного обладнання Huawei Technologies подав до суду на уряд США», – йдеться в повідомленні.

У компанії стверджують, що введені урядом обмеження неконституційні, так як ніяких доказів порушення закону Huawei пред’явлено не було: «Ця заборона не лише незаконною, а й обмежує участь Huawei в чесній конкуренції, що в остаточному підсумку завдає шкоди споживачам США. Ми з нетерпінням чекаємо вердикту суду», – зазначив один з керівників компанії Пін Гуо.

Huawei подала позов у федеральний суд в Техасі, заперечуючи 889 розділ «Акта про національну оборону», який посилює контроль над американськими урядовими контрактами з китайськими компаніями, включаючи Huawei, і підсилює роль комісії, яка переглядає пропозиції, пов’язані з іноземними інвестиціями.