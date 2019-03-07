У Кабулі від серії вибухів поранений кандидат у президенти

Постраждав лідер партії Національний конгрес Афганістану.



Один з кандидатів на пост президента Афганістану постраждав у результаті серії вибухів у Кабулі в четвер, 7 березня.

Потерпілим є лідер партії Національний конгрес Афганістану Абдул Латіф Педрам.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що число загиблих в результаті серії вибухів, що прогриміли в Кабулі, досягла трьох осіб, ще 22 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Напад стався, коли на заході Кабула проходила церемонія з нагоди 24-ї річниці смерті лідера моджахедів Алі Абдула Мазарі, на якій були присутні багато афганські політики. Невідомі почали мінометний обстріл по 13-му поліцейському округу, всього було випущено щонайменше десять снарядів. Перший вибух прогримів під час виступу прем’єр-міністра Афганістану Абдулли Абудуллы.

Вибори президента Афганістану, як очікується, пройдуть 20 липня. В якості кандидатів на вищий державний пост в республіці зареєструвалися 18 осіб, в тому числі Ашраф Гані і Абдулла Абдулла, які в 2014 році були головними суперниками в боротьбі за президентське крісло.