Французький архієпископ отримав умовний термін за “прикриття” педофіла

Очікувалося, що суд його виправдає.



Французький кардинал, архієпископ Ліона Філіп Барбарі отримав шість місяць ув’язнення умовно за те, що не повідомляв і приховував сексуальні злочини священика-педофіла Бернарда Прейната.

Суд визнав його винним в тому, що він не розповів про факти сексуального насильства в період з липня 2014 року до червня 2015 року.

Очікувалося, що суд виправдає Барбарена та ще п’ятьох осіб у цій справі.

Ймовірні жертви сексуального насильства Прейната розповідали, що Барбарі та інші церковні чиновники знали про ці злочини, проте роками прикривали священика-педофіла і приховували це.

Адвокат Барбарена вже заявив, що буде оскаржувати вирок. “Ми сподіваємося, що на наступному етапі правосуддя буде відновлено”, – зазначив він.