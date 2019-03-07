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Французький архієпископ отримав умовний термін за “прикриття” педофіла

07.03.2019

Французский архиепископ получил условный срок за "прикрытие" педофилаОчікувалося, що суд його виправдає.

Французький кардинал, архієпископ Ліона Філіп Барбарі отримав шість місяць ув’язнення умовно за те, що не повідомляв і приховував сексуальні злочини священика-педофіла Бернарда Прейната.

Суд визнав його винним в тому, що він не розповів про факти сексуального насильства в період з липня 2014 року до червня 2015 року.

Очікувалося, що суд виправдає Барбарена та ще п’ятьох осіб у цій справі.

Ймовірні жертви сексуального насильства Прейната розповідали, що Барбарі та інші церковні чиновники знали про ці злочини, проте роками прикривали священика-педофіла і приховували це.

Адвокат Барбарена вже заявив, що буде оскаржувати вирок. “Ми сподіваємося, що на наступному етапі правосуддя буде відновлено”, – зазначив він.

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