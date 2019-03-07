У США сенатор заявила про зґвалтування офіцером ВПС

Березня МакСалли прослужила у ВПС США 26 років.



Полковник Військово-повітряних сил США, сенатор Березня МакСалли заявила, що під час служби в армії була згвалтована вищим офіцером.

МакСалли виступала в середу на слуханнях про сексуальне насильство в армії, які проходили в підкомітеті у справах збройних сил Сенату.

Сенатор, яка була першою жінкою-пілотом винищувача в США, що брала участь у бойових діях, сказала, що не повідомила про зґвалтування, оскільки відчувала сором і ніяковість і не довіряла системі.

Агентство відзначає, що в 2017 році в армії США було зареєстровано майже 6800 сексуальних домагань, що на 10% більше, ніж у попередньому році.

МакСалли сказала, що сподівається дати надію що пережили сексуальне насильство, розкривши свій досвід.

За словами сенатора, кілька років тому вона намагалася поділитися своїм досвідом зі старшими офіцерами, але зустріла “абсолютно неадекватні відповіді”.

“Я майже відокремилася від ВВС за 18 років служби із-за відчаю. Як і багато жертви, я відчувала, що система знову і знову гвалтує мене”, – сказала МакСалли.

Вона прослужила 26 років у ВПС США, дослужившись до звання полковника. Пішла у відставку в 2010 році. Потім була обрана на два терміни в Палаті представників США, перш ніж стати сенатором в січні цього року.