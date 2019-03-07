Тейлор Свіфт заявила про участь у президентських виборах

Співачка зробила несподівану заяву.

Напередодні проміжних президентських виборів в США в 2018 році Тейлор Свіфт зробила нехарактерне для неї заяву – заговорила про свої політичні переконання.

Вважається, що один її заклик в инстаграме голосувати, сильно підстьобнув реєстрацію виборців у штаті Теннессі. У новому інтерв’ю, удостоєна премії «Греммі», знову розповіла про свою позицію в політиці і пояснила, чому відчуває потребу поділитися своїми поглядами. У списку 30 речей і уроків, які вона дізналася до 30 років, була «важливість говорити про свої політичні переконання».

«Я витратила багато часу, щоб розібратися в політичній системі і гілках влади, які підписують законопроекти, які впливають на наше повсякденне життя, – зазначила вона в інтерв’ю. – І вирішила, що повинна допомогти змінити ситуацію. Я відчувала себе досить поінформованою, щоб розповісти про це своїм 114 мільйонів передплатникам».

Тейлор пообіцяла, що вона буде брати участь у майбутніх виборах 2020. «Заклики до расизму і провокування страху за допомогою тонко завуальованих повідомлень – це не те, чого я хочу від наших лідерів. Я зрозуміла, що насправді моя відповідальність – використовувати свій вплив проти цієї огидної риторики. Я збираюся зробити набагато більше, щоб допомогти країні. У наступному році нас чекає велика гонка».

Після цього випаду в ЗМІ з’явилися сміливі припущення, що амбітна Тейлор має намір стати першою жінкою-президентом. Але не поспішайте з висновками, принаймні це станеться не зараз – а поки що вона лише хоче підтримувати конкретного кандидата. Але, хто знає, якщо в недалекому майбутньому президента будуть обирати за коштами голосування в инстаграме – у неї є всі шанси на беззаперечну перемогу.