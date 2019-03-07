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Названо кількість українців, які живуть у Польщі

07.03.2019

Названо число украинцев, живущих в ПольшеЇх підрахували за допомогою смартфонів.

У Польщі за допомогою смартфонів підрахували кількість українців – за підрахунками, в сусідній країні в січні перебувало 1,27 млн наших громадян.

Як зазначає газета, фактична кількість громадян України, які живуть у Польщі, залишається загадкою. Причина – точні дані відсутні як уряду, так і в Управлінні соціального страхування (ZUS). Ні дані про видані візи, ні кількість виданих дозволів на роботу або постійне проживання, ні страхові внески не дають повної інформації про кількість українців у Польщі.

У цій ситуації джерелом інформації стали смартфони, які використовують громадяни України. Компанія Selectivv, яка вивчає звички і поведінку власників телефонів, має даних, які допомогли це визначити.

Для того щоб переконатися, що телефон, швидше за все, належить українцю, досить знати, що карта належить одному з польських операторів, пристрій налаштований на українську або російську мову і хоча б раз в рік приєднується до українських стільникових мереж.

Людей, що відповідають вищевказаним критеріям, в січні в Польщі було 1,27 млн. Роком раніше їх кількість становила понад 830 тисяч.

Дані, якими володіє Selectivv, анонімні. Однак компанія навіть знає, скільки українок у Польщі планують вагітність або вже чекають дитину. Це можна дізнатися завдяки програмам з планування вагітності.

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