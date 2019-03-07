Королева використовує iPad.



Королева Єлизавета II вперше зробила пост в Instagram, який був опублікований на офіційній сторінці королівської сім’ї.

Доторкнувшись до екрану iPad, корольова виклала у соцмережі фотографію листи її прапрадеду принцу Альберту від Чарльза Беббіджа, який стояв біля витоків створення першого в світі комп’ютера. Єлизавета II уточнила, що побачила цей документ в Королівському архіві.

В кінці повідомлення вона зазначила, що вважає за доцільне опублікувати цю фотографію у соцмережі і поділитися нею з аудиторією.

Аккаунт королівської сім’ї в Instagram був створений у 2013 році для обміну зображеннями, новинами про діяльність, сімейними урочистостями та ювілеями для взаємодії з послідовниками по всьому світу. На даний момент на сторінці 4,5 млн фоловерів.