Британії дали 48 годин на вихід з “глухого кута” за Brexit

Лідери Європейського Союзу поставили дедлайн.



Лідери Європейського Союзу дали Великобританії всього 48 годин, щоб виступити з пропозицією щодо виходу з глухого кута по Brexit.

Дедлайн в ЄС встановили після того, як на початку цього тижня “важкі” і “активні” переговори виявилися в тупику, незважаючи на спроби переглянути “backstop” за ірландської кордоні.

Спочатку велика Британія вимагала обмеження по часу, застереження щодо виходу з ЄС або “альтернативних домовленостей” за “backstop”, що може привести до того, що Великобританія з 2021 року потрапить під митні правила ЄС, пише видання. Але за 22 дні до Brexit джерело з ЄС заявив, що “пропозиції були божевільними”.

Зазначено, що це означає, що в наступний вівторок, 12 березня, прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей може програти вирішальне голосування парламентаріїв з будь угоди про Brexit, якого вона змогла досягти, пише видання.

Канцлер казначейства Великобританії Філіп Хаммонд сказав сьогодні, що депутати могли б проголосувати за відстрочку Brexit, і додав, що це могло б призвести до “компромісу” щодо більш м’якого Brexit. При цьому, за даними The Telegraph, Хеммонд зазначив, що голосування у вівторок є “останнім шансом” для Brexit 29 березня.

Кабінет міністрів країни відмовився виключити можливість Митного союзу з ЄС. Таку можливість підтримала Палата лордів і, що важливо, лідер лейбористів Джеремі Корбін.

Як наголошується, що ЄС готовий працювати до кінця тижня. Але йому потрібно з чимось працювати, і він стверджує, що м’яч знаходиться на британській стороні поля. Як зазначає The Telegraph, чиновники ЄС вимагають протягом 48 годин пропозиції щодо “backstop”.

У BuzzFeed просочилася невтішна дипломатична нота з ЄС, що описує зустріч, на якій обговорювалися плани Великобританії, як “негативні”, і в якій стверджувалося, що Британія шукає “юридична вирішення політичної проблеми”.

Британці на референдумі в червні 2016 року віддали 51,89% голосів за вихід країни з ЄС проти 48,11% голосів противників цього. У відповідності зі статтею 50 статуту ЄС, Великобританія повинна вийти з ЄС 29 березня 2019 року.