МЗС Франції оштрафували за малу кількість жінок

У французькому дипломатичному відомстві працювали тільки 29% жінок.

МЗС Франції оштрафували на 450 тисяч євро за невиконання в 2017 році квот у відношенні жінок на важливих посадах.

За даними видання, французький МЗС був оштрафований з боку уряду країни.

Як зазначається, у 2017 році у французькому дипломатичному відомстві працювали тільки 29% жінок. При цьому відповідне законодавство, прийняте в 2012 році, вимагає “збалансованого представництва для управлінців вищого рівня та керівників відділів на державній службі”. Для МЗС, законом обумовлено представництво жінок на посадах послів і керівників департаментів на рівні 40%.

У 2018 році ситуація в МЗС Франції була нормалізована і був досягнутий показник на 39%.

У той же час ситуація з міністерством закордонних справ Франції в питанні жінок на керівних посадах ще не найгірша. Так, міністерство економіки і фінансів заплатить 1,71 млн штрафу за невиконання квот.