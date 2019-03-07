Прем’єр Угорщини не виключає розпаду ЄС: названа причина

Орбан при цьому підкреслив, що його не лякають позови Єврокомісії.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз може розколотися, якщо одна його частина буде примушувати іншу прийняти промиграционную політику.

“Якщо нас залишать у спокої, якщо вони не будуть примушувати нас до ісламізації, Європа і далі зможе жити, як клуб вільних націй”, – заявив Орбан.

“Але якщо нас змусять прийняти міграційний пакт ООН або рішення Європейської Комісії, щоб змусити виконувати їх західну політику поступок, розпад не можна виключити”, – додав він.

Орбан при цьому підкреслив, що його не лякають позови Єврокомісії з міграційної політики Будапешта чи верховенства права.

“Те, що найбільш б’є по нашим опонентам, записано в нашій конституції: Угорщина має християнське коріння”, – зазначив прем’єр. Також він назвав дурними жартами заяви про те, що Угорщина не є європейської країною.