МЗС Словаччини викликав російського посла: названа причина

Словаччина послідовно поважає принцип непорушності державного кордону та поваги міжнародного права.

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало посла РФ в Братиславі Олексія Федотова через критичних коментарів російського посольства в адресу словацького чиновника, який нагадав про анексію Криму.

Політичний директор МЗС Словаччини Маріан Якубоци заявив під час зустрічі з російським послом, що неприпустимо, щоб посольство публічно коментувало і оцінювало представника приймаючої країни, в даному випадку – державного секретаря міністерства оборони Словацької Республіки Роберта Ондрейчака.

Ондрейчак раніше заявив, що через п’ять років після анексії Криму, “війна в Європі не є табу” та “хочемо ми чи ні, але для росіян ми вороги”. Російське посольство обурило це висловлювання, і воно розмістило у своїй соцмережі відкритий лист з вимогою пояснень.

На зустрічі з російським послом словацький дипломат зазначив, що твердження про “ворогів Росії” не є офіційною позицією Словаччини.

Також Якубоци нагадав, що “з точки зору захисту інтересів і безпеки Словацької Республіки дуже турбує порушення основних принципів міжнародного права шляхом анексії Росією частини території України на підставі нелегітимних і незаконних референдумів в Криму і Севастополі”.

“Він підтвердив, що Словаччина послідовно поважає принцип непорушності державного кордону та поваги міжнародного права, і в цьому контексті сприяє суверенітету України та її територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах”, – йдеться в повідомленні.

Наприкінці зустрічі російському послу також вручили ноту МЗС Словаччини.