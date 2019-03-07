У Чехії міністра розкритикували за інтерв’ю телеканалу прокремлівський

Міністр заявила про “позитивному впливі” газопроводу “Північний потік-2” на Чехію.

Інтерв’ю міністра промисловості і торгівлі Чехії Марти Новакової російському пропагандистському агентству Sputnik викликало критику соцмереж і деяких ЗМІ.

Зокрема в інтерв’ю міністр заявила про “позитивному впливі” газопроводу “Північний потік-2” на Чехію.

“Думаю, міністр не знає, що Sputnik це зброя в гібридній війну, яку Кремль веде проти нашої країни”, – прокоментував інтерв’ю євро депутат від Чехії Яромир Штетіна.

Керівник напряму “Дослідження нових ЗМІ” в Карловому університеті Йозеф Шлерка підкреслив, що Sputnik не відноситься до незалежним виданням, а є офіційним пропагандистським каналом Росії.

“Він відбирає інформацію в чеських медіа для підтвердження того образу нашої країни, який будує російська пропаганда. Не думаю, що який-небудь політик повинен давати їм інтерв’ю, адже це послужить російській пропаганді”, – сказав він.

Варто зазначити, що інтерв’ю Новакової вийшло незадовго до зустрічі прем’єра Чехії Андрія Бабиша з президентом США Дональдом Трампом, який виступає проти “Північного потоку-2”.

Портал Sputnik чеською мовою працює з березня 2015 року. Директор чеського інституту з питань безпеки Ярослав Надь раніше називав Sputnik серед медіа, які поширюють дезінформацію і є джерелом пропаганди в Чехії.