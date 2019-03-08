Затриманий за хабар» кандидата Тимошенко — це курва і агент Банкової, — Семенченко

Постійною діяльністю Костанчука стало поливання мене в ЗМІ лайном. А також виконання завдань Банковій, щоб пам’ять Іловайська був звичайним днем «зустрічі ветеранів». І ні в якому разі не «днем покарання» авторів Іловайського котла — Муженко і Порошенка.

Прочитав тільки що в ЗМІ про затримання Тараса Костанчука (обвинуваченого в спробі підкупу одного з кандидатів в Президенти).

Про це написав тільки що у Фейсбуці народний депутат Семен Семенченко.

Я зазвичай не коментую сумні історії про людей, які служили в батальйоні Донбас, захищали Україну, але потім скурвилися. За ці п’ять років випробування грошима і можливостями змогли пройти небагато. Але це занадто сумні приклади. Ці сумні приклади стосуються добровольчого батальйону, який я створив з побратимами в 2014 році. В якому воювало, вижило, загинули і були поранені дуже багато гідних людей.

І коли я хочу прокоментувати негідні дії колишніх добробатовцев, то весь час думаю, що це будуть читати родичі загиблих. Загиблих у той час, коли всі були побратимами, а кожен доброволець — героєм. Але сьогоднішні повідомлення я зобов’язаний прокоментувати з двох причин. Трепят у пресі ім’я «Донбасу». Затриманий до 2016 року був моїм помічником.

1. Про «Донбас». Костанчук справді воював у батальйоні, яким я командував.

Близько двох місяців. Сержантом. Ніякої штурмової групи (посада «командира» якої він нібито займав по міфології олігархічних ЗМІ) у штатному розписі Донбасу не існувало. Це фейк.

2. По роботі моїм помічником. У романтичному 2014 р. оформив Костанчука своїм помічником на громадських засадах, щоб він міг більш ефективно допомагати ветеранам.

З 2016 року (відразу після виходу Самопомочи з правлячої коаліції) Костанчук відразу перебіг в інший табір. А швидше за все він завжди там і був. Я тоді закликав ветеранів заблокувати АП і тримати там Порошенко, поки справу за Иловайску не буде передано в суд. Костанчук — вийшов на прес-конференцію з військовим прокурором Матиосом і заявив дві речі. Він «від імені ветеранів» довіряє людям, які ведуть розслідування за Иловайску, і впевнений, що все буде добре. А Семенченко просто піариться і слухати його не треба.

Після цього постійною діяльністю Костанчука стало поливання мене в ЗМІ лайном. А також виконання завдань Банковій, щоб пам’ять Іловайська був звичайним днем «зустрічі ветеранів». І ні в якому разі не «днем покарання» авторів Іловайського котла — Муженко і Порошенка.

Автопробіги, розмови, гуляння по місту. А не так як у Семенченко — з блокуванням Генпрокуратури та іншими «неконструктивними діями».

Потім це не обмежилося тільки Иловайском. Ветерани не повинні представляти реальну загрозу для влади мародерів. Гучні заяви — так. Ходіння навколо стовпа з ночівлею — так. Реальні дії немає. І роль попа Гапона для ветеранів цілком вдавалася …

Саме тому в 2018 (коли ми вийшли з побратимами під парламент з вимогами суду над мародерами) Костанчук (в компанії таких як він виступав на прес-конференціях, розповідаючи, які ми мерзотники.

3. З приводу нинішнього скандалу з хабарем. Я думаю, що це театральна постановка, в якій Костанчук притягнутий Банковій в якості актора. Мої аргументи — Костанчук називає себе оперативним співробітником СБУ — причому даючи офіційні свідчення в суді (https://youtu.be/ikU5uRx5Y38). Дуже щільно співпрацює з головним військовим прокурором Матиосом. У 2015 році під час виборів у Чернігові працював в інтересах кандидата в депутати від БПП Березенко (того самого). Під час затримання машини Березенко, набитою грішми, заявив пресі про те, що все це не Березенко, а його. Таке співробітництво стало обов’язковим на кожних довиборах в Раду. У місцева рада Вишневого він балотувався вже не ховаючись — від Блоку Петра Порошенка.

І останнє. Його так звана «Економічна діяльність» щільно кришується СБУ.

Коли я чую про справи цієї людини — мені гидко. Мені також соромно за свою недосвідченість і політичну короткозорість в 2014-2016 роках. Але ще більш огидно — коли трепят ім’я нашого легендарного батальйону, на ім’я якому, милістю Петра Порошенка, давно паразитує маса моральних виродків.

Семен Семенченко також розмістив фото, на якому зображені Костанчук і Матіос.

Таким чином, Семенченко зараз підтвердив справедливість припущення, що ваш покірний слуга озвучив в ранковій статті «Названі імена затриманих при спробі підкупу кандидата в президенти Ю. Тимошенко» — що всю цю провокацію з вчорашнім затриманням організувала влада.

До речі, я дізнався Костанчука на фото. Раніше він регулярно брав участь у ток-шоу «Чорне дзеркало», яке вів на «Інтері» Євген Кисельов, перетворився в останні роки в відвертого «порохобота». Костанчук тоді корчив з себе бравого вояку, у якого ось-ось закінчиться терпіння і він скине підлу владу…