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Франція відмовилася вводити заборону на використання поліцією гумових куль

08.03.2019

Франция отказалась вводить запрет на использование полицией резиновых пульФранцію за застосування небезпечної зброї вже піддав критиці Рада Європи

Пропозиція була висунута групою “Комуністи, республіканці і екологи” (CRCE), в якій більшість складають сенатори від Французької комуністичної партії. Текст отримав також підтримку представників французької Соціалістичної партії. Сенатор по Соцпартії Жером Дурень підкреслив, виступаючи в дебатах, що “тяжкість поранень, отриманих людьми від застосування спецружей LBD („Ель-бе-де”), що стріляють гумовими кулями, вказує на те, що в даний час склалася неприпустима для французького суспільства ситуація”. Францію за застосування небезпечної зброї вже піддали критиці Рада Європи, верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

У четвер в Сенаті пропозицію лівих була відкинута, так як у верхній палаті більшість належить правим силам. Виступаючи в ході обговорень перед сенаторами, державний секретар при міністерстві внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що з 17 листопада, коли виник рух протестів “жовтих жилетах”, в ході маніфестацій з спецружий LBD було зроблено понад 13 тис. пострілів гумовими кулями.

“Також з початку подій серед маніфестантів налічується 2,2 тис. поранених. У справах про застосування гумових куль розпочато 83 розслідування”, – повідомив держсекретар при МВС.

Згідно з його даними, в маніфестаціях з середини листопада “постраждали близько 1,5 тис. поліцейських, жандармів і пожежних”.

“Якщо б не було такого насильства, не було б і поранених – ні серед маніфестантів, ні серед правоохоронців. Якщо б не було погромників і агресивних людей, не довелося б використовувати і гумові кулі”, – підкреслив при цьому Нуньєс.

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