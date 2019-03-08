Франція відмовилася вводити заборону на використання поліцією гумових куль

Францію за застосування небезпечної зброї вже піддав критиці Рада Європи

Пропозиція була висунута групою “Комуністи, республіканці і екологи” (CRCE), в якій більшість складають сенатори від Французької комуністичної партії. Текст отримав також підтримку представників французької Соціалістичної партії. Сенатор по Соцпартії Жером Дурень підкреслив, виступаючи в дебатах, що “тяжкість поранень, отриманих людьми від застосування спецружей LBD („Ель-бе-де”), що стріляють гумовими кулями, вказує на те, що в даний час склалася неприпустима для французького суспільства ситуація”. Францію за застосування небезпечної зброї вже піддали критиці Рада Європи, верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

У четвер в Сенаті пропозицію лівих була відкинута, так як у верхній палаті більшість належить правим силам. Виступаючи в ході обговорень перед сенаторами, державний секретар при міністерстві внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що з 17 листопада, коли виник рух протестів “жовтих жилетах”, в ході маніфестацій з спецружий LBD було зроблено понад 13 тис. пострілів гумовими кулями.

“Також з початку подій серед маніфестантів налічується 2,2 тис. поранених. У справах про застосування гумових куль розпочато 83 розслідування”, – повідомив держсекретар при МВС.

Згідно з його даними, в маніфестаціях з середини листопада “постраждали близько 1,5 тис. поліцейських, жандармів і пожежних”.

“Якщо б не було такого насильства, не було б і поранених – ні серед маніфестантів, ні серед правоохоронців. Якщо б не було погромників і агресивних людей, не довелося б використовувати і гумові кулі”, – підкреслив при цьому Нуньєс.